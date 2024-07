Hill: "Norris puede ser campeón, pero cuando te enfrentas a Verstappen..."

Damon Hill es el último invitado del podcast JA on F1, que puedes escuchar al final de este artículo, y allí habló de toda la actualidad de la Fórmula 1 (antes del GP de Austria), y de su proyecto en el mundo del ciclismo.

El campeón del mundo de 1992 disputará la Etape del Tour de Francia, un evento amateur pero con una etapa de unos 100 kilómetros con cuatro grandes subidas en la que participarán 16.000 ciclistas. El inglés lo hace para concienciar y recaudar fondos para Neuro UK una fundación que aborda los problemas de las enfermedades neurológicas.

A los 63 años, Mansell asegura que otro piloto, Alain Prost, que tiene 69 años, le "destrozaría por completo" en bici", pero celebra no estar físicamente como se supone que una persona de su edad está.

Ahora la F1 llega al GP de Gran Bretaña, con dos de sus pilotos en el ojo del huracán. Uno de ellos, George Russell, que ganó en Austria precisamente después de que otro, Lando Norris, sufriera un accidente con Verstappen mientras luchaba por vencer.

Respecto a Norris, Hill cree que ya ha dejado atrás la 'maldición' de no ganar que le perseguía, tras hacerlo en Miami: "Hay tristemente un montón de muy buenos pilotos que nunca ganaron un gran premio y tal vez deberían haberlo hecho. Lando quiso acallar a sus críticos, que querían convertir en un problema el hecho de que no hubiera ganado. Hoy en día, con las redes sociales, estamos rodeados de críticas. No hay nada que puedas hacer para que no te critiquen de alguna manera, y no debes dejar que eso te afecte, creo, porque no quieres que te defina gente que está decidida a empequeñecerte. Así que respondió a eso".

"Y ahora no pueden decirle nada. Se podría decir que en el último par de carreras, podría haber ganado y no lo hizo. pero es difícil ganar un gran premio, especialmente cuando tienes a alguien como Max Verstappen, o en mi caso, tuve a Michael Schumacher, tratando de impedírtelo. Así que sí, puedes ser el mejor tenista, podrías ser Andy Murray. Y por desgracia, tienes a Federer o Nadal o Djokovic como rivales".

Hill, ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de 1994, añadió que los dos jóvenes, Norris y Russell, "creen que tienen el talento suficiente para conseguir un mundial si tienen la oportunidad", pero que tenían que estar preparados para la intensidad que conlleva luchar por títulos.

"Te exige mucho incluso si eres el mejor", dijo. "Recuerdo a Michael Schumacher después de igualar a Fangio [al conseguir un quinto título mundial en el GP de Francia de 2002], estaba llorando. Literalmente lo estaba".

"Se necesita mucho de cada uno, incluso si son los mejores pilotos, para seguir haciendo esto y seguir logrando actuaciones excepcionales en todo momento".

"¿Qué necesitarían alguien como Lando o George? Necesitan el coche. Se podría argumentar que Lando tiene el coche ahora; no creo que sea mejor que el Red Bull, pero creo que posiblemente sea igual de bueno".

"Va a necesitar un poco más que eso, creo que desde el coche para poder reducir la diferencia con Max y evitar que Max gane".

"Esa es la única manera de convertir esto en un campeonato reñido al final".

Hill participará en la Etape del Tour de Francia, generando conciencia y recaudando fondos para Neuro UK, este sábado. Puedes descubrir cómo apoyarlo en la página de recaudación de fondos de la organización benéfica aquí.

Y aquí escuchar el podcast.