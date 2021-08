Hill advierte a Verstappen y Hamilton antes de Spa

El duelo Max Verstappen-Lewis Hamilton ha protagonizado la primera mitad de la temporada 2021, ofreciendo varias carreras de alta tensión y una pelea por el campeonato que pocas veces se había visto en los últimos 10 años.

La Fórmula 1 regresa después de tres semanas de vacaciones este fin de semana con el GP de Bélgica 2021, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Las largas rectas y las curvas exigentes serán todo un reto para los pilotos, pero volverán a ofrecer, seguro, un nuevo capítulo del duelo Mercedes-Red Bull.

No obstante, Damon Hill, campeón del mundo de F1, ha querido avisar a los dos pilotos que encabezan la general del campeonato, porque llegan a un trazado realmente peligroso y donde los accidentes se pueden pagar caro.

"Es otro circuito rápido como Silverstone. Ya han demostrado que no tienen miedo de tocarse a alta velocidad, pero Spa es otro nivel de riesgo. Es una preocupación", comentó Hill, en el podcast F1 Nation.

"Creo que si yo fuera [director de carrera de la FIA] Michael Masi, y estuviera en el briefing de los pilotos para el fin de semana, diría: 'Escuchad chicos, respetad este lugar. Es uno de los circuitos más rápidos a los que vamos. No queremos tener ningún episodio desagradable".

"Por supuesto, hemos tenido algunos momentos desagradables no hace mucho tiempo, en las carreras de F2 [con la muerte de Anthoine Huber en 2019]. Hay un riesgo extra, especialmente si está mojado. Han tenido muchos problemas recientemente con la lluvia, pero las carreras en mojado en Spa no son para los débiles de corazón".

Hill considera que la mentalidad ganadora de Verstappen será clave en la batalla por el título y deja claro que no se conformará con un segundo puesto este fin de semana.

"No lo es porque significa que el título se está escapando. Él no estará mirando este fin de semana y pensando 'necesito sumar puntos'. Mirará este fin de semana pensando 'necesito ganar de nuevo. Tengo que asegurarme de que Lewis no gane'. Esa es la única manera de que se convierta en campeón del mundo este año, así que es una gran presión", añade el ex piloto británico.

Aunque tampoco tiene claro que Hamilton vaya a ceder por llegar líder y con ocho puntos de ventaja sobre Verstappen.

"Tiene un poco de margen, ¿no?. Ha tenido altibajos a lo largo del año. Tiene que ver su situación tal y como se presenta y hacer ese cálculo. Puedo imaginarme a Lewis pensando: '¿Qué haría en una situación en la que, si soy segundo, pasar a Max podría ser un poco demasiado arriesgado?'. Me imagino que podría ir a por un segundo puesto si fuera absolutamente necesario".

"Pero estamos en lo cierto al esperar que va a ser una batalla absolutamente brutal entre estos dos de aquí al final de la temporada".

