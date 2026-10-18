FIA F2

Herta "quizá subestimó la diferencia" respecto a la IndyCar, cree el jefe de la F2

Bruno Michel sugiere que Colton Herta lo pasó "peor de lo que esperaba" al dar el salto a la F2, pero espera que el estadounidense pueda recuperarse.

Benjamin Vinel

Editado: 18 oct 2026, 9:29

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Colton Herta, Hitech

Foto de: Getty Images

El director ejecutivo de la Fórmula 2, Bruno Michel, afirma que Colton Herta "quizá subestimó la diferencia" entre la categoría de acceso a la Fórmula 1 y la IndyCar, ya que la audaz apuesta profesional del piloto de 26 años no ha dado frutos hasta ahora.

Herta fue uno de los pilotos punteros de la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos durante siete años, pero decidió volver a Europa en 2026 —tras haber competido en las fórmulas juveniles al otro lado del charco en 2015 y 2016— con el fin de perseguir su sueño de llegar a la Fórmula 1.

Tras conseguir un puesto de piloto de pruebas y desarrollo en el recién creado equipo Cadillac F1, al californiano se le encomendó dominar la F2 para prepararse de cara a un posible salto al Mundial.

Sin embargo, su primera temporada ha acabado muy por debajo de las expectativas. El americano ocupa el puesto 19º en la clasificación de pilotos, y su nivel de rendimiento ha empeorado a lo largo del año —algo que no ha sabido explicar—, con varios accidentes que han agravado sus problemas.

"Ha sido más difícil de lo que pensaba, porque Colton es un piloto muy fuerte, de eso no hay duda", comentó Michel. "Quizá tanto él como nosotros subestimamos la diferencia en el entorno de trabajo que hay en comparación con los equipos de IndyCar, pero no creo que haya que tomarlo como un caso aislado, y realmente espero que termine la temporada con buen pie. Seguimos confiando en ello".

Colton Herta, Hitech

Foto: Getty Images

El francés señaló el complicado formato de fin de semana de la F2 —con solo una sesión de entrenamientos libres de 45 minutos y una clasificación de media hora antes de las dos carreras— como una posible causa de las dificultades de Herta.

"También ha hecho algunas buenas carreras, pero ha tenido más dificultades en clasificación, y quizá ese sea también uno de los límites con los que nos hemos encontrado. Porque en 30 minutos tienes que dar con el momento adecuado [para tus vueltas rápidas], y dispones de dos vueltas rápidas con unos juegos de neumáticos con los que el tiempo en pista es muy limitado".

"Así es también como preparamos a los pilotos para la Fórmula 1, porque, como sabes, en la F1 el tiempo en pista también es limitado. Así que, probablemente, le costó por eso y lo pasó un poco peor de lo que esperaba. Ahora, espero de verdad, sinceramente, que termine la temporada por todo lo alto: se lo merece".

El propio Herta no estaba seguro de si iba a poder disputar más carreras para terminar la temporada 2026, dado que se sabe que las pruebas de Qatar y Abu Dhabi están en peligro debido a la guerra con Irán; sin embargo, Michel reafirmó que estas citas "no se cancelarán".

En cuanto al futuro de Herta, el piloto de Hitech dejó claro que "no tiene interés" en disputar una segunda temporada en la F2, pero no lo descarta en caso de que eso sea lo que Cadillac quiera para él.

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