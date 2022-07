Herta se ve lo suficientemente rápido para F1 tras su primer test

Cargar el reproductor de audio

Herta, que ha acumulado siete victorias y ocho poles desde que se unió a la IndyCar a tiempo completo en 2019, probó el McLaren MCL35M de F1 del año pasado bajo las reglas de TPC [pruebas de coches anteriores], dando 162 vueltas al Circuito Internacional del Algarve (Portimao) durante dos días.

A pesar de que rodó en una pista en la que McLaren F1 tenía datos tras haber disputado allí los Grandes Premios de Portugal de 2020 y 2021, Herta dijo que sería difícil comparar sus tiempos con los pilotos titulares del equipo, Lando Norris y Daniel Ricciardo.

"Esta es una pista en la que es muy difícil entender ese aspecto debido a los vientos y a tantos factores diferentes", dijo a los medios de comunicación. "Hizo un poco más de frío que en el fin de semana de carrera".

Colton Herta, McLaren MCL35M

"Estaba contento con el tiempo por vuelta, pero estamos con un neumático un poco diferente al que habríamos tenido en un gran premio. Y si miras las declaraciones de muchos de los pilotos de hace un año, hablan del viento que hay en este circuito y de lo mucho que puede cambiar el coche de una curva a otra".

"En cuanto a los tiempos por vuelta, es difícil de decir. Creo que los ingenieros sabrán mirando los datos si eres rápido o no".

Sin embargo, cuando se le preguntó si confiaba en ser competitivo en la Fórmula 1, Herta respondió: "Sí, sí... no puedes decir que no a esa pregunta, si no, no serías un piloto profesional. Así que sí, creo que soy lo suficientemente rápido".

"Si el equipo está de acuerdo supongo que el tiempo lo dirá, y ojalá pueda tener más oportunidades en el coche y ojalá pueda demostrarlo".

Para ello, dijo que estaría interesado en disputar sesiones de Libres 1 esta temporada, aunque admitió que serían menos útiles en cuanto al tiempo de pista disponible.

"[Los entrenamientos del viernes] es ciertamente algo a lo que estaría abierto", dijo el piloto de 22 años de Valencia, California. "En cuanto a los días de test TPC, no pueden ser mejor, porque tienes toda la pista para ti, tienes todo el tiempo dentro del coche que, obviamente, en una FP1 de 60 minutos no tendrías".

"Pero sería genial poder probar los coches de 2022 y ver cómo se comparan con este monoplaza. Así que sí, me gustaría".

Herta describió su primer test de F1 como "muy divertido" y se quedó muy impresionado con la aceleración.

"Creo que lo primero fue, cuando salí del limitador de velocidad del pitlane, todo el par motor es bastante increíble", dijo. "Incluso cuando estás a tan bajas revoluciones, sigue tirando. Eso fue lo más importante para mí: la velocidad en línea recta, la aceleración y la frenada".

"Obviamente, las velocidades en las curvas eran más altas que las que se consiguen en un IndyCar, pero no me llamó tanto la atención como lo impresionante que era la aceleración y lo fácil que es tener todos estos caballos en cuanto pones el pie en el acelerador".

En cuanto a la respuesta en las curvas, Herta admitió: "Es una sensación completamente diferente. La sensación que se tiene en un IndyCar es muy diferente porque no hay dirección asistida, por lo que la respuesta general del volante no se corresponde con la que se tiene en un coche de F1. Así que fue algo a lo que me tuve que acostumbrar, a ralentizar las manos".

"Y, obviamente, la velocidad es mucho mayor en los circuitos, pero en general, fue bueno tener una sensación y un muestra de lo que estas máquinas pueden hacer".

Herta dijo que la prueba fue lo suficientemente larga como para entrar de lleno en los constantes retoques que se pueden hacer para afinar un coche de F1.

"Pudimos pasar por muchas cosas diferentes, muchos cambios de equilibrio mecánicos y aerodinámicos con el coche", dijo. "Y luego, dentro del propio coche, pude jugar con todas las herramientas, los ajustes de los diferenciales y todo ese tipo de cosas".

"Fue muy guay ver los cambios de equilibrio y lo que puedes hacer con el coche simplemente desde dentro. Es bastante más de lo que podemos hacer en IndyCar... Si tienes un problema en una curva, puedes ajustarlo con un movimiento de tu dedo".

Y añadió: "Me sentí cómodo enseguida. Lo más importante fue dar una vuelta en conjunto. Creo que llegué al límite hacia la mitad del primer día, pero fue sólo en una serie de curvas separadas, mientras que el segundo día, me sentí bastante seguro de poder dar vueltas enteras, con poco combustible, con mucho combustible y todo lo demás. Pero me llevó un tiempo, sin duda".

Sobre el tema de cuántos días más podría necesitar para sentirse totalmente preparado, Herta respondió: "Es difícil decir cuál es tu posición frente a estos tipos cuando estás haciendo un programa de pruebas en un coche de un año de antigüedad. Pero en cuanto a lo cómodo que me sentí, me sentí realmente cómodo en el coche. Pude notar el límite. Tal vez no la consistencia que llegaría con algunos días más, pero sentí que estaba cerca".

Herta dijo que cambiar a la F1 "es mi objetivo, lo ha sido durante un tiempo" y que el momento tiene que ser en dos o tres años, y no en diez.

"Sin duda, creo que si tuviera que esperar tanto tiempo, no pasaría", dijo. "Creo que en los tiempos que corren, la Fórmula 1 es sin duda un juego de jóvenes. Por suerte, tengo un poco de tiempo si surge la oportunidad, pero no me preocupa demasiado en este momento. Sólo intentaré ir tan rápido como pueda y espero abrir algunas puertas en algún momento".

A la pregunta de si Herta era un serio aspirante a un asiento en McLaren F1 en 2024, Andreas Seidl respondió: "El objetivo de esta prueba de hoy era, como mencionó Colton, darle la oportunidad de experimentar un coche de F1 por primera vez y explorar su rendimiento. Y ese era el objetivo y lo que viene después es algo que haremos paso a paso, nos tomamos nuestro tiempo también. Ahí es donde estamos...".

"Cuando haces estos dos días de test, hay diferentes objetivos de prueba, obviamente. En primer lugar, dar a Colton la oportunidad de acostumbrarse al coche, pero también cambiar el enfoque para trabajar en diferentes, digamos, técnicas de conducción, por ejemplo. Acostumbrarse a los diferentes aspectos operativos de los fines de semana de carreras de Fórmula 1, como comparar diferentes compuestos de neumáticos, correr con diferentes cargas de combustible, hacer tandas de clasificación, tandas de simulación de carrera...".

"Tengo que decir que el equipo estaba muy impresionado por la forma en que Colton se enfrentaba a todos estos retos y por su actitud profesional. Y lo que fue estupendo ver también, es que su preparación física le permitió seguir adelante durante los dos días, sabiendo lo difícil que puede ser en el coche de Fórmula 1 en una pista como Portimao".

"Al final, ese enfoque junto con el equipo le permitió realmente ganar ritmo, ganar confianza gradualmente. Y también encontrar siempre el equilibrio adecuado entre asumir riesgos y seguir manteniendo el coche en la pista, lo que obviamente también es importante en una prueba como esta".

Aunque Seidl estuvo de acuerdo con Herta en que no se podían hacer comparaciones directas de tiempos con los pilotos titulares de McLaren en Portimao del año pasado, dijo que el equipo profundizaría en los datos y evaluaría el potencial de Herta dadas las diferencias relativas en la pista, el clima y los compuestos de neumáticos, y decidiría si se le tendría en cuenta para las sesiones de FP1.

"En los próximos días, el equipo profundizará en los datos, para tener una idea inicial del potencial que Colton ha mostrado en nuestro coche", dijo. "Entonces tendremos una mejor imagen o una buena idea. Y eso, obviamente, también formará parte de nuestra evaluación, de cómo podrían ser los siguientes pasos".

"Como sabéis, estamos obligados por el reglamento a alinear a un novato dos veces este año en una sesión de entrenamientos libres 1. Planeamos hacerlo en algún momento después de las vacaciones de verano, así que todavía tenemos tiempo para decidir cuándo lo haremos y a quién pondremos en el coche. Y, sí, ese es un proceso en el que estaremos en las próximas semanas".

Seidl dijo también que el rival de Herta en la IndyCar y ex compañero de equipo en la Indy Lights, Pato O'Ward, sería otro piloto al que probarían. El joven piloto mexicano, que actualmente pilota para Arrow McLaren SP en la IndyCar y es aspirante al campeonato por tercer año consecutivo, probó un coche de F1 para el equipo el pasado invierno.

Además, tras el anuncio del martes por la noche, el español Alex Palou también probará un Fórmula 1 y entre ellos y Alexander Rossi y Felix Rosenqvist saldrá el piloto o pilotos que disputarán las dos sesiones de libres en la F1 2022.