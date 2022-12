Marko y su trabajo de decir a los pilotos que no son como Verstappen

Cargar el reproductor de audio

Si miramos con atención la parrilla de la Fórmula 1 veremos que hay algo en lo que coinciden muchos pilotos, y es que pasaron por Red Bull, ya sea como titulares, por el equipo B, en este caso AlphaTauri, o por la academia. Los grandes talentos del automovilismo siempre quieren alcanzar la máxima categoría, y la compañía de las bebidas energéticas puede ser el camino.

Sin embargo, existe el riesgo de fracasar y no poder llegar al Gran Circo, lo más habitual, y ahí es donde entra el asesor de los de Milton Keynes, Helmut Marko. El austriaco se encarga de dirigir y decidir el destino de todos esos jóvenes con hambre de victoria, por lo que es despiadado en sus elecciones.

Él mismo no se preocupa por eso, ya que asegura que es su trabajo: "En el automovilismo siempre hay una excusa que inventar, como el motor, los neumáticos, el chasis, etc. Por desgracia, a muchos talentos los mantienen sus padres, que gastan una cantidad enorme de dinero en ellos, a veces más del que tienen".

"Cualquier cosa con tal de cumplir su sueño, que su hijo se convierta en piloto de carreras con éxito", comentó en Road and Track. "Entonces, en algún momento, es mi deber decirles que más les vale cambiar de rumbo y dejar de tirar el dinero".

El asesor de Red Bull ha sido muy criticado en sus años en el paddock de Fórmula 1 por la forma de gestionar las trayectorias de sus pilotos, aunque se coronó con Max Verstappen al hacer del neerlandés toda una leyenda con apenas 25 años. A menudo se suele comparar al holandés con sus compañeros de equipo, cosa que puede no ser lo mejor.

"No es agradable para los pilotos tener a Max Verstappen como compañero", aseguró Marko. "Después de todo, Max es especial, su padre le educó de una forma tremendamente dura, pero con éxito. Los compañeros de equipo comparan sus coches con el suyo. ¿Realmente tenemos el mismo? ¿Cómo puedo ganarle entonces?".

"A igualdad de armas, simplemente no se pude, por lo que intentan cambiar la configuración del monoplaza o su estilo de conducción. Por supuesto, no puedes aceptar que no eres tan bueno como el otro, pero en algún momento hay que saber que alguien es especial y que no se le puede ganar", dijo el asesor de los de Milton Keynes. "Depende de mí dejarle eso claro a los pilotos. ¿Es cruel? No lo creo".

Para añadir más polémica al ya discutido Helmut Marko, su propuesta de intentar infectar de COVID-19 de manera deliberada a sus pilotos al principio de la pandemia no tuvo una gran acogida, pero el austriaco insiste en que tenía una buena intención.

"Era algo serió, sí. Los médicos me dijeron que solo se podían contagiar una vez, entonces no se sabía que también podía haber una segunda o tercera", expresó el dirigente de Red Bull. "Tenemos pilotos jóvenes y fuertes en nuestros equipos, así que para ellos es como una gripe, e imagina si Max Verstappen se hubiera contagiado el año pasado, perdiéndose así una o dos carreras, el mundial se habría esfumado".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!