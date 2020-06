Hans Mezger: el genio diseñador de motores Porsche (1929-2020)

Mezger supervisó el desarrollo del "flat" 12 cilindros que llevaba el Porsche 917 en sus victorias en las 24 Horas de Le Mans de 1970 y 1971 y los diseños de los 935, 936 y 956/962 que entre ellos ganaron la histórica cita francesa nada menos que 11 veces.

También dirigió el desafortunado y efímero regreso de Porsche a la F1 en 1991 con el motor V12 de 3.5 litros utilizado por el equipo Footwork, en el que era el final de Porsche en la máxima categoría, a la que había llegado en 1957. También diseñó el motor para el 911 en 1963.

Michael Steiner, que como jefe de investigación y desarrollo está a cargo del automovilismo en Porsche, declaró: "La noticia de su muerte supone una pérdida muy triste para nosotros".

"Estamos muy agradecidos con Hans Mezger por sus extraordinarios logros de ingeniería, que realizó para el automovilismo en general y para Porsche en particular. Sus innovaciones para nuestros coches deportivos serán siempre inolvidables".

Mezger se unió a Porsche en 1956 directamente al salir de la universidad, y trabajó inicialmente en motores diesel antes de pasar a su departamento de cálculos.

"Quería unirme a Porsche porque el Type 356 me inspiró", dijo Mezger. "Así que lo solicité, me hicieron una entrevista, y la compañía me ofreció un trabajo en el desarrollo de motores diesel. Hasta entonces ni siquiera sabía que Porsche tuviera motores así".

"Pero soñaba con trabajar en coches deportivos y lo entendieron, así que luego me pasaron al departamento de cálculos".

Niki Lauda, McLaren con el diseñador de motores Porsche Hans Mezger Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Se unió al programa de la marca en Fórmula 1 en 1960, antes de diseñar el que se denominó "motor Mezger" para el nuevo auto deportivo 911 de Porsche, que originalmente se llamaba el 901.

Posteriormente, Mezger fue ascendido a jefe de departamento de la nueva división de carreras creada por el jefe de I+D Ferdinand Piech en 1965, donde supervisó el proyecto 917.

Lideró el diseño de los motores de aspiración normal que impulsaron los cupés 917 que ganaron en Le Mans y la versión turbo del 917/30 descapotable que se impuso en la Can-Am en América del Norte en 1973.

Mezger y su equipo llevaron la tecnología turboalimenada a la gama de coches de carretera de Porsche con el 911 Turbo, presentado en 1974.

Su motor de seis litros y 2.1 litros ganó Le Mans en 1976 y 1977 en la parte trasera del 936 Grupo 6 y en 1979, en forma de tres litros, con el 935 Grupo 5.

El siguiente motor, el de IndyCar de 2.65 litros, nunca corrió para lo que estaba planeado, pero resucitó para el reglamento del Grupo C que entró en vigor en 1982.

Fue la base del motor que ganó Le Mans en la parte trasera del 936 en 1981 y luego en el 956 en 1982-85, el 962C en 1986 y 1987 y más tarde el Dauer 962LM Porsche en 1994.

Mezger fue el cerebro creativo detrás del desarrollo del TAG Turbo V6 que les encargó McLaren.

Este motor impulsó el McLaren MP4/2 con el que Niki Lauda ganó el mundial de 1984, antes de que Alain Prost lograra dos campeonatos consecutivos en 1985 y 1986 también con Porsche en su coche.

El propulsor 'TAG Turbo - made by Porsche' ganó un total de 25 grandes premios entre 1984 y 1987.

