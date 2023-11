Hamilton, incómodo con el Mercedes y sin confianza para la carrera

El piloto más joven de Mercedes lideró la FP3, en parte gracias a una tardía bandera roja que dejó a muchos pilotos sin sus últimos intentos, y luego fue tercero en la Q1 y cuarto en la Q3, aunque saldrá tercero debido a la penalización de Carlos Sainz por cambiar la batería.

Sin embargo, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, ni tan siquiera logró acceder a la Q3, ya que su mejor registro le dejó 11º en la Q2, aunque también ganará un puesto y saldrá décimo.

Hamilton, nada más terminar la clasificación, dijo que le faltaba "confianza y agarre" y cuando se le preguntó si las diferencias de puesta a punto respecto a su compañero podían explicar las diferencias entre ellos, dijo: "Hay diferencias. Siempre las hay. Pero he tenido problemas".

"Ayer tenía mejores sensaciones y era más competitivo. Luego hicimos algunos cambios durante la noche y hoy no me ha ido muy bien. Así que este coche está un poco en el filo de la navaja".

Hamilton también explicó que la pista, potencialmente sucia en la salida, será un reto. Y no se mostró nada confiado en el ritmo de su Mercedes W14 en tanda larga.

"Va a ser muy duro, estrecho y corto hasta la curva 1. Y estoy en la parte más dura. Y yo estoy en medio. Así que no es el mejor sitio para estar", dijo antes de responder con un "No la verdad es que no", cuando se le preguntó si tenía ritmo de carrera para remontar en Las Vegas.

Crónica de la clasificación : Fórmula 1 Leclerc vuela para llevarse una pole 'todo al rojo' en Las Vegas

Por su parte, George Russell cree que el graining será un problema tan grande que las posiciones de salida serán relativamente irrelevantes al final de la tarde del domingo.

"Contento con el resultado", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su sesión. "Me sentía con confianza en este circuito. No esperábamos ser tan competitivos este fin de semana".

"Pero para ser sincero, por extraño que suene, no estaba demasiado preocupado por dónde nos clasificábamos hoy, siempre y cuando estuviéramos entre los 10 primeros, por la incógnita de la temporada de cara a la carrera y el graining que hemos visto en todos los equipos".

"Si puedes evitar ese graining, hacer una sola parada será fácil. Pero en cuanto empiezas a tener el molesto graining en los neumáticos, tienes que entrar en boxes, no te queda otra. Y no creo que nosotros hayamos hecho más de 12 vueltas sin graining. Así que ese va a ser el gran reto".

Preguntado sobre si sabía cómo alargar la vida útil de los neumáticos, dijo: "Bueno, puedes conducir más despacio, y eso gestionará los neumáticos, pero te atacarán por detrás".

"Tenemos algunos indicios de qué curvas tenemos que gestionar. Pero cuando hice la primera tanda, eran los neumáticos delanteros los que tenían graining, pero en la siguiente eran los neumáticos traseros. Así que es difícil y está realmente en el filo de la navaja"

En cuanto a los candidatos a la victoria, Russell lo tiene bastante claro: "Ferrari está en su propia liga. No han tenido ningún tipo de graining y han sido súper rápidos con mucho combustible".

¿Cómo saldrán los pilotos este domingo?: Fórmula 1 Parrilla del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones de salida

Galería: las mejores fotos del sábado del GP de Las Vegas 2023 de F1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 2 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 3 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 5 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 6 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 7 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 8 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 9 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 10 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 12 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 14 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 15 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 16 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 21 - 27 Foto de: Francois Tremblay / Motorsport Images La boda de Jacques Villeneuve 22 - 27 Foto de: John Toscano / Motorsport Images Marca Aston Martin en la cúpula 23 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 25 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 26 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 27 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!