Fórmula 1

Hamilton visita la frontera de Gaza para supervisar la ayuda humanitaria

Lewis Hamilton estuvo en el paso fronterizo de Rafah, en Egipto, supervisando la operación de ayuda humanitaria en Gaza.

Jose Carlos de Celis

Editado: 11 nov 2026, 12:11

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Lewis Hamilton, Ferrari

Después de un intenso triplete, la Fórmula 1 afronta una semana sin carreras antes de, si no hay una escalada en el conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán, hacer otro tiplete Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi para terminar el curso. Y después de la carrera de Brasil, Lewis Hamilton viajó a otra parte del mundo, concretamente al paso fronterizo de Rafah, en Egipto.

Allí, Hamilton ha supervisado la operación de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, como las de la Media Luna Roja Egipcia, el equivalente a la Cruz Roja, que presta ayuda a los civiles palestinos víctimas del conflicto en Gaza, facilitando la entrada de suministros y ayuda médica.

Antes del reciente GP de Estados Unidos, Hamilton ya se había pidiendo el fin de los conflictos en la región de Palestina y en otras zonas del mundo, defendiendo la liberación de los países en conflicto y la paz: "Creo que debemos asegurarnos de que luchamos por la liberación del Congo, la liberación de Sudán, la liberación de Siria y la liberación de Palestina. Creo que hay mucha paz que espero que, en algún momento, podamos alcanzar".

Esta vez Hamilton no ha subido nada a sus redes sociales, al menos a la hora de publicación de este artículo.

Antes, en diciembre del año pasado, Hamilton ya había estado en Jordania junto a la Cruz Roja Británica, también reuniéndose con la Media Luna Roja, y visitó un hospital en el que atendían a niños evacuados de la Franja.

"He visto cómo se prepara con esmero cada caja y cada paquete, con equipos que trabajan sin descanso para hacer llegar la ayuda a quienes más la necesitan", dijo en ese momento. "Pero es dolorosamente evidente que este goteo de ayuda no es ni mucho menos suficiente. La población de Gaza necesita desesperadamente un flujo sostenido y sin obstáculos de ayuda vital, así como atención médica esencial".

Este martes, el heptacampeón llegó a El Arish, en la región egipcia del Sinaí del Norte, donde en el aeropuerto le recibió el gobernador de ducha región, Khaled Megawer. Precisamente la administración provincial local informó de que Hamilton visitó ese paso fronterizo de Rafah y las instalaciones de almacenamiento de la Media Luna Roja egipcia en El Arish.

En Rafah, Hamilton habría visto camiones cargados de suministros a la espera de que el ejército israelí, que controla Gaza (y que a veces ha puesto límites a las ayudas o las ha impedido) permitiera el paso.

Hamilton es conocido por su activismo sociales desde hace mucho, como ha vuelto a demostrar después de ser noveno en el GP de Sao Paulo, donde por otra parte nuevamente hubo polémica con Ferrari.

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