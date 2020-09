Hamilton revela por qué fue a ver a los comisarios tras la sanción

Lewis Hamilton fue penalizado después de ingresar al pitlane para su parada en boxes mientras el carril estaba cerrado por la salida del coche de seguridad. Este movimiento le costó el liderato y lo llevó hasta el fondo de la parrilla.

El carril de boxes se cerró 11 segundos después de que se desplegara el coche de seguridad para recuperar el Haas de Kevin Magnussen.

Mercedes se dio cuenta de que el pitlane estaba cerrado justo cuando Hamilton llegó a la entrada de boxes.

Después, los comisarios determinaron que el seis veces campeón del mundo tendría que cumplir con una penalización de Stop & Go tras el periodo de bandera roja causado por el accidente de Charles Leclerc en La Parabólica y que interrumpió la carrera en Monza durante 30 minutos.

Durante este período, se mostró en la retransmisión de televisión a Hamilton subiendo a las oficinas de los comisarios en el paddock de Monza antes de regresar finalmente a su coche. Después de cumplir con su sanción y caer a la última posición, logró remontar hasta la séptima plaza.

Hamilton explicó después de la carrera que había acudido a los comisarios para comprender por qué se le había penalizado, ya que no había ninguna luz roja en la entrada de boxes.

"Regresé, hablé con el equipo, no tenían ningún video y solo quería ver lo que me había perdido", dijo Hamilton. "Pude haber jurado que en la entrada al pitlane no había una luz roja. No fui para ver a Michael [Masi], sino a ver a los otros comisarios que tomaron la decisión de penalizarme”.

"Me enseñaron rápidamente la cámara a bordo y había dos carteles que tenían una X. De hecho no los vi porque estaba mirando hacia otro lado. Entonces no tenía mucho más que hacer, así que me fui, volví, me cambié, y por eso llegué un poco tarde a la parrilla".

Cuando Motorsport.com le preguntó lo difícil que es ver estos carteles, el piloto inglés dijo que no sabía que las indicaciones de que el pitlane estaba cerrado se mostrarían en el lado izquierdo del circuito.

"No recuerdo venir aquí nunca y que estuviera ahí el indicador del cierre de pitlane", dijo. "En realidad, nunca supe [que el indicador] que estaría a la izquierda. Fue una experiencia nueva".

Hamilton también se hizo eco de la sorpresa de Toto Wolff de que se cerrase el pitlane para que el coche de Magnussen regresara por ahí en lugar de colocarlo tras las vallas de la curva.

"No entiendo muy bien por qué empujaron el coche en ese punto, en lugar de haberlo guardado tras las protecciones. ¿Por qué leches lo empujaron ahí? No lo sé, pero no entiendo por qué tomaron esa decisión, no era necesaria".

