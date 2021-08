Hamilton felicita a Vettel por su apoyo al colectivo LGBTQ+

Hamilton y Vettel se manifestaron en contra de la legislación húngara contra el colectivo LGBTQ+ durante los actos previos al arranque del GP de Hungría, donde el alemán llevó unas zapatillas con el diseño del arcoíris en el paddock el jueves.

En la parrilla antes de la carrera, Vettel se puso una camiseta con los colores del arcoíris y las palabras "Same Love" escritas en la parte delantera, así como una mascarilla con la misma bandera.

Sin embargo, el piloto recibió una reprimenda por un motivo que no estaba relacionado con la conducción, ya que no se quitó las prendas durante la ceremonia del himno nacional. Esto se consideró como un incumplimiento de las instrucciones del director de carrera, conCarlos Sainz, Valtteri Bottas y Lance Stroll también recibiendo una llamada de atención similar después de que mantuvieran sus camisetas de We Race As One.

Antes de la decisión de la FIA, Vettel dijo que estaría "feliz si me descalifican" por llevar la camiseta, añadiendo: "Pueden hacer lo que quieran conmigo, no me importa. Lo volvería a hacer".

Preguntado por la prensa alemana, Hamilton elogió al tetracampeón del mundo de F1 por hablar y ayudar al programa de inclusión de minorías en el deporte.

"Creo que es maravilloso que Seb haya adoptado esa postura este fin de semana para hablar realmente en favor de los miembros de la comunidad LGBTQ+ aquí", dijo Hamilton.

"Hablé de ello al principio del fin de semana. Creo que era importante que lo hiciera. Probablemente no tendrá demasiados problemas”.

"Pero tenemos que hacernos notar. Estamos impulsando la diversidad y la inclusión, y esa comunidad, al 100%, está en ese grupo. Estoy orgulloso de él por lo que hizo”.

Además de llevar sus zapatillas, la camiseta y la mascarilla, el casco de Vettel para el fin de semana del Gran Premio de Hungría contaba con una prominente bandera del movimiento LGBTQ+ como parte del diseño.

Stefano Domenicali, CEO de la Formula 1, Lewis Hamilton, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin, Jean Todt, presidente de la FIA, en la parrilla

Hungría aplicó el mes pasado una ley que impide la representación y la enseñanza de la homosexualidad o la transexualidad a los menores de 18 años, lo que provocó una condena generalizada en toda Europa.

La UE ya ha emprendido acciones legales contra Hungría, y la mayoría de los gobiernos de sus Estados miembros condenan la ley como una "forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género".

"Obviamente no nos corresponde a nosotros hacer la ley, y ese no es nuestro papel", dijo Vettel el jueves. "Pero creo que simplemente expresamos el apoyo a quienes se ven afectados por ella”.