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Hamilton cumple su sueño con la restauración de un Ferrari F40

Lewis Hamilton ha cumplido el sueño de toda su vida al adquirir y restaurar un Ferrari F40 de gran rareza tras vender toda su colección de coches en 2025.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Hamilton Ferrari F40

Lewis Hamilton ha revelado que ha adquirido un Ferrari F40 de colección, con lo que ha cumplido el sueño de su vida.

El siete veces campeón compartió la noticia junto con unas fotos del superdeportivo clásico, que parece estar siendo sometido a una restauración en la que se le ha desmontado el motor.

"Mi propio F40. Este es el coche de mis sueños y lo ha sido desde que tengo uso de razón", escribió Hamilton. "De niño soñaba con tener uno. Cuando me incorporé a Ferrari el año pasado, me aseguré de tener uno conmigo en mi primer día en Maranello. Así de importante es para mí".

"Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado parado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevármelo a casa".

"Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverle la vida. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad".

 

El piloto de Ferrari insinuó que ofrecería un vistazo entre bastidores del proceso de restauración, que probablemente compartiría en su canal de YouTube.

"Estoy deseando compartir más cosas con todos vosotros. Estad atentos...", adelantó.

La publicación, compartida el lunes 31 de agosto, ya ha acumulado más de un millón y medio de "me gusta" en Instagram.

El piloto, de 41 años, confirmó que había vendido toda su colección de coches en 2025, pero reveló en aquel momento que aún conservaba un Ferrari F40.

En declaraciones previas al Gran Premio de Azerbaiyán de 2025 , Hamilton confirmó que se había desprendido de su impresionante colección, que, según se sabe, incluía un Pagani Zonda 760 LH, un Mercedes-AMG Project One, un Ferrari LaFerrari y un Shelby Cobra 427 de 1966, entre otros.

"Ya no tengo ningún coche", declaró en aquel momento. "No tengo ningún coche, así que me deshice de todos ellos. Ahora me interesa más el arte. Si fuera a comprarme un coche, sería el F40. Pero eso es una bonita obra de arte".

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