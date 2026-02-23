Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Hamilton se sincera y mira a la F1 2026 con optimismo: "Olvidé quién era"

Tras un duro 2025, Lewis Hamilton llega a la temporada 2026 de la F1 en su segundo año con Ferrari decidido a redimirse y luchar por su octavo título.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Después de un 2025 en el que Lewis Hamilton debutó con mal sabor de boca como piloto de Ferrari, ya que sus sensaciones no fueron demasiado buenas y, los resultados, acompañaron todavía menos, el piloto británico llega a 2026, su última año de contrato actual, con muchas ganas de redimirse y demostrar por qué es todo un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El reinicio en el reglamento técnico y en la normativa de unidades de potencia es una gran oportunidad para todos y, especialmente, para un Hamilton que nunca se sintió cómo con el reglamento de efecto suelo que entró en vigor en 2022 y llegó a su fin el pasado curso de 2025.

Además, aunque todavía es pronto para hacer un balance, los test de pretemporada en Bahrein parecen haber demostrado que Ferrari y su nuevo SF-26 podrían arrancar 2026 como uno de los favoritos, lo que coloca a Hamilton de nuevo en el centro de la diana, con su objetivo de conquistar el octavo título vestido de rojo más vivo que nunca.

De hecho, el propio Hamilton ha compartido un mensaje a través de sus redes sociales donde se muestra muy optimista con esta nueva era: "Se acabaron las pruebas. Es inspirador ver a un equipo hacer todo lo posible para construir un monoplaza. Para mí, es la parte más fascinante de este trabajo. Todo se construye desde cero, se diseña y rediseña una y otra vez".

"Y luego solo unos pocos podemos poner a prueba ese monoplaza. Esa sensación nunca pasa de moda. ¡Quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo de la fábrica por el duro trabajo que han hecho para llegar hasta aquí! Estoy realmente agradecido".

"Me encanta este trabajo, me encanta trabajar con mi equipo y para los aficionados. Soy increíblemente afortunado de poder hacer lo que hago y estoy emocionado por la temporada que se avecina", dijo.

Sin embargo, las palabras más interesante y sentimentales llegaron al final del mensaje, donde el piloto británico de Ferrari reconoció que durante 2025 vivió momentos tan duros que hasta llegó a olvidar quién es, aunque asegura que eso ya es cosa del pasado y que está 100% motivado de cara a 2026.

"He recargado las pilas recargadas. No voy a irme a ninguna parte, así que seguid conmigo. Por un momento, olvidé quién era, pero gracias a vosotros y a vuestro apoyo, no volveréis a verme con esa mentalidad. Sé lo que hay que hacer. Esta va a ser una temporada increíble. Lo he dado todo para estar aquí hoy. ¡Vamos, equipo!", concluyó Lewis Hamilton en sus redes sociales.

 
