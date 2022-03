Hamilton "se ha quitado la presión", dice un campeón del mundo de F1

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 si se tienen en cuenta las estadísticas, pues así lo avalan sus 103 victorias, 103 poles, 182 podios y siete títulos mundiales. En la temporada 2021, el británico perdió el mundial en detrimento de Max Verstappen, por lo que no batió el récord que posee de forma conjunta con Michael Schumacher, y muchos sostienen que el de Mercedes podría tener mucha presión por lograrlo.

Sin embargo, otros opinan de manera distinta. El campeón del mundo de Fórmula 1 del año 1996, Damon Hill, es una voz autorizada dentro del paddock gracias a estar dentro de los quince pilotos con más victorias en la categoría y a sus más de cien grandes premios, y cree que su compatriota no tiene ese factor acechándole.

El que fuera piloto de Williams o Jordan, entre otros, defiende que Hamilton es uno de los mejores de la historia a pesar de no haber logrado su octavo título: "No sé lo que pasa por la cabeza de Lewis, pero me pregunto si el hecho de que no lo haya conseguido le habrá liberado de la presión en cierto modo".

"Tiene siete mundiales, y más victorias y poles que nadie. Si llega al octavo, es fantástico, no necesitas más pruebas", comentó Hill. "Supongamos que no consigue el octavo, puede mirar atrás y ver una maravillosa trayectoria, es increíble lo que ha logrado".

El hijo del único piloto en hacer realidad la Triple Corona del automovilismo (ganar en Mónaco en F1, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis) estuvo a punto de conseguir su primer título en 1994, una colisión con Schumacher arruinó sus posibilidades.

Dos años más tarde, con Williams se coronó como campeón mundial, pero ese sería su único campeonato, por lo que Hill conoce la presión que conlleva: "Hice todo lo que pude para ganar una vez, y podría haber hecho otro intento, pero no tengo ni idea de si podría hacerlo año tras año".

"Siete u ocho títulos son mucha presión. Llega un momento en que no quieres sentir eso, pero sigo pensando que Lewis tiene hambre y quiere ese octavo, y prefiere enfrentarse a la gente antes que recibirlo en bandeja de plata", sostuvo.

Las declaraciones de Hamilton durante la presentación del W13 hacen creer a Hill que el heptacampeón lo dará todo para recuperar su condición de número 1: "Habló de cómo se recompuso, se lamió las heridas y reflexionó sobre cómo fue todo".

"Sus palabras sobre no dejar que se repita sugieren que aún no lo acepta. Fue un resultado desafortunado", continuó Hill. "Pero parece que las medidas adoptadas para aclarar los procedimientos lo han dejado satisfecho".

"Eso hace que merezca la pena volver a intentarlo, está motivado, está en la naturaleza de la bestia. Es un piloto, dale el coche, dile por dónde tiene que ir y vencerá a todo el mundo para conseguir el octavo título", afirmó.

Lewis Hamilton vs. George Russell

El piloto británico tiene a un piloto nuevo a su lado para esta temporada tras la incorporación de George Russell como sustituto de Valtteri Bottas, y los monoplazas también han cambiado de forma radical respecto a años anteriores.

Cuando se le preguntó si Hill espera que Hamilton esté ante temporada más difícil, el campeón de 1996 respondió: "No puedo imaginar que sea más difícil que el curso pasado, porque de principio a fin fue muy estresante desde el punto de vista competitivo. Lo que puede ser más difícil es que tiene un nuevo piloto rápido a su lado y tiene que conocerlo".

"Pero no espero que Lewis sea diferente, es que tiene algo desconocido y la competencia es cada vez mayor", prosiguió. "El reglamento puede dar una sorpresa, tienen que ser capaces de luchar. Lewis confía plenamente en que Mercedes es un equipo que hará todo lo posible para darle el coche adecuado, y creo que disfruta con ese reto, parece que le motiva más".