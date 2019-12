Hamilton: "No me siento como Valentino Rossi"

Este año, Lewis Hamilton logró su sexto título de Fórmula 1, quedándose a un paso del récord de Michael Schumacher. Además de al alemán, en caso de otro mundial, Lewis igualará las temporadas en las que se impuso Valentino Rossi, que ganó siete entorchados en la categoría máxima del motociclismo.

Sin embargo, el propio piloto de Mercedes, que ha logrado varios récords absolutos en 2019, no quiere ponerse a la par con el italiano.

"No me siento igual a Valentino", admitió Lewis en Abu Dhabi. "No me comparo con nadie; ya he hablado de eso un millón de veces. Además, todavía soy más joven que Valentino".

Después del final de la temporada de F1, Hamilton y Rossi se encontrarán en Valencia, intercambiando sus 'armas': Lewis pilotará una Yamaha y Valentino conducirá un Mercedes W10.

"Estoy muy emocionado por ello", dijo Hamilton. "He montado en moto durante los últimos años, y aunque solo he hecho tres días en circuito, han sido increíbles. Siempre veo Moto GP con un pequeño grupo del equipo a los que les encanta, y es algo que siempre quise hacer desde que era muy joven. Pero es bastante hardcore".

El #44 definió como surrealista la oportunidad que va a tener, y se mostró encantado con dejar a Il Dottore su Mercedes: "Solo estar en la misma pista y al mismo tiempo que Valentino va a ser muy, muy surrealista y un verdadero honor porque es un ícono en el deporte y ha hecho mucho. Será también genial verlo en mi coche".

El intercambio entre Rossi y Hamilton en Valencia será el 9 de diciembre.

Pasa las fotos y recuerda a los pilotos de MotoGP y F1 que han cambiado sus máquinas

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las imágenes)