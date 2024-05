Hamilton y su "extraña" salida de Mercedes: "No me voy porque sea infeliz"

A principios de este año y de forma totalmente sorprendente, Ferrari confirmó que Lewis Hamilton será el compañero de equipo de Charles Leclerc a partir de la temporada 2025, en sustitución de un Carlos Sainz que todavía está buscando un asiento para el próximo curso.

El piloto británico de 39 años dirá así adiós después de 11 temporadas a la escudería con la que ganó seis de sus siete títulos mundiales de Fórmula 1. Mercedes ha tenido más problemas de los esperados desde la introducción del reglamento técnico de efecto suelo en 2022. Tanto Lewis Hamilton como George Russell han tenido que lidiar con un coche muy inestable y este año no es muy diferente.

Mientras tanto, Hamilton también sabe que está cada vez más cerca de su despedida de Mercedes con cada carrera y en declaraciones a CBS Mornings, habló de un "viaje increíblemente emotivo" junto a Mercedes desde que se unió a ellos en 2013.

"Tengo mucho amor por este equipo", dijo el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. "No me voy porque sea infeliz aquí, no me voy por problemas sentimentales. Me han apoyado mucho tanto en las buenas como en las malas, así que definitivamente es una transición extraña en este momento".

Después de seis carreras en 2024, Hamilton es noveno en el campeonato con sólo 27 puntos, es decir, es su peor inicio de temporada en toda su carrera deportiva en el Gran Circo. Su mejor resultado en esas primeras carreras es un sexto puesto en Miami y un segundo en la carrera sprint de China, y la última victoria de Hamilton se remonta a 2021, cuando ganó el Gran Premio de Arabia Saudí.

Ahora que lleva un tiempo sin saborear esos triunfos, dice que la perspectiva cambia: "Entonces solo se trata de trabajar y mejorar. Ahora se trata de estar juntos", dijo Hamilton. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos volver a donde queremos estar? Se trata] de volver a juntar a todos y yo disfruto realmente de esa experiencia", concluyó el futuro piloto de Ferrari.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, en la parrilla de salida Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

