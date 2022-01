El asunto de la posible retirada de Lewis Hamilton sigue en la Fórmula 1, y es que el piloto británico, después de perder el título en la última carrera de la pasada temporada, mantuvo un silencio sepulcral y no asistió a algunos compromisos a los que obliga al reglamento.

Algunas personalidades en el Gran Circo han mostrado su opinión al respecto, como Bernie Ecclestone, que comentó que no veía al inglés en 2022 en la máxima categoría, o Toto Wolff, jefe de Mercedes, que sigue contando con Hamilton en sus filas.

El CEO de McLaren, Zak Brown, es de los que piensa que el heptacampeón regresará, pero tiene dudas: "No me sorprendería que se retirara, así que no creo que se deba dar por sentado que va a volver".

"Mi opinión es que va a volver, pero no debemos descartar o no reconocer su frustración, o quizá de hecho aún no haya tomado una decisión", dijo a Motorsport.com. "Creo que volverá, es un piloto de carreras, está en el pico de su trayectoria".

"Está muy enfadado, pero creo que un piloto quiere competir, y es un luchador, por lo que pienso que volverá para intentar ganar su octavo mundial", explicó el estadounidense. "No creo que esté listo para retirarse, es mi opinión, porque una vez que cuelgas el casco, lo haces. Supongo que puedes volver, como otros han hecho, pero no está listo para eso, y no creo que se quiera permitir que algo así le lleve a retirarse".

El jefe del equipo de Woking espera que Hamilton esté en la parrilla en la primera cita de Bahrein, a pesar de que el #44 no haya hablado desde el cierre de 2021: "Tal vez está tomándose un tiempo para tomar esa decisión y asegurarse, porque una vez que se toma, se hace".

"No creo que debemos quitarle importancia, aunque pienso que tiene un deseo ardiente de competir, y eso, en última instancia, impulsará su decisión. Es solo mi teoría".

En la parte final del campeonato 2021, el piloto de Mercedes logró recuperar una desventaja de 19 puntos desde el Gran Premio de México, y llegó empatado con Max Verstappen a la prueba de Yas Marina tras vencer de forma consecutiva en tres carreras.

"Creo que Lewis [Hamilton] es uno de los pilotos más inteligentes, y parece que está muy centrado cuando se sube al coche y se pone el casco, lo he visto conducir de una manera muy pasional", expresó Brown.

"Hay veces en las que parece que es imposible mantener la calma, como en Arabia Saudí o Brasil. Esa es la razón por la que ha ganado siete campeonatos del mundo, pero no creo que le afecte nada cuando se pone el casco", concluyó.