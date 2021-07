Hamilton no se achanta ante Verstappen: "Lo volvería a hacer"

La controversia sobre el accidente entre Hamilton y Verstappen en Silverstone no ha mostrado signos de apagarse este jueves, cuando ambos pilotos hablaron largamente al respecto en Hungría.

Reflexionando sobre los detalles del incidente, en el que Hamilton se tiró al interior de Copse (curva 9), el campeón del mundo fue claro al decir que no cambiaría lo que hizo si volviera a estar en la misma situación.

"En términos de la maniobra, haría el movimiento exactamente como probablemente lo he hecho y lo hice la última vez", explicó. "En términos de cómo lo he revisado y analizado, desde toda mi experiencia –y mi experiencia obviamente a lo largo de los años habla mucho– no lo cambiaría".

Algunos han analizado en profundidad los momentos previos al accidente, y ha habido una gran intriga sobre lo diferente que fue el enfoque de Hamilton al atacar a Charles Leclerc más adelante en la carrera en comparación con la línea más cerrada que tomó con Verstappen.

Sin embargo, el piloto de Mercedes dijo que no vio la necesidad de gastar energías explicando la diferencia entre los dos movimientos.

"Definitivamente puedo explicarlo, pero no voy a hacerlo", dijo. "Llevo 20 y Dios sabe cuántos años corriendo. Sé cómo pasar por las curvas y [hacer] maniobras de adelantamiento, así que no voy a malgastar mi energía tratando de explicarlo. Pero definitivamente va a ser difícil que la gente lo entienda del todo".

Hamilton también rechazó las afirmaciones de que sus celebraciones posteriores a la carrera en el GP de Gran Bretaña fueron "irrespetuosas" porque Verstappen estaba siendo evaluado en el hospital en ese momento.

Si bien el campeón del mundo desconocía que su rival había sido trasladado para un examen más exhaustivo, se había asegurado de que Verstappen no estaba lesionado por el accidente en el momento posterior.

"No creo que nuestro comportamiento haya sido irrespetuoso", dijo Hamilton. "Pero como he dicho, una cosa es saber y luego celebrar lo que pasó, y otra cosa es no saber y celebrar. Y como ya he dicho no era consciente".

"Pero era mi gran premio de casa, y trabajamos increíblemente duro durante quién sabe cuánto tiempo para conseguir un resultado así. Y qué momento tan monumental fue para nosotros la experiencia ante nuestro público en casa, estando allí por primera vez después de su ausencia el año pasado, y las emociones estaban a flor de piel".

"No fue una celebración intencionada. Fue simplemente la alegría de ver a tanta gente celebrando estar juntos y esa es la emoción natural, no voy a ocultar mis emociones. Y fue una sensación increíble ver a tanta gente".

Hamilton telefoneó a Verstappen después del GP de Gran Bretaña para comprobar la evolución del holandés, pero dejó entrever que quizás seguían en polos opuestos sobre a cómo vieron la situación.

"Sí que llamé a Max después de la carrera para comprobar que se siente bien y hacerle saber que el respeto sigue ahí", dijo. "Quizá no sea recíproco, pero no pasa nada".