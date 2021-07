Aunque en los últimos meses casi todo el mundo pensaba que a Hamilton le picaría el gusanillo de probar las nuevas reglas que la Fórmula 1 estrenará en 2022, siempre hubo algunas dudas sobre sus planes más a largo plazo.

¿Y si ganara su octavo título este año y decidiera que ya era suficiente? ¿O si la pelea con Red Bull y Max Verstappen le agotaría tanto que optaría por un año sabático?

Dado que hasta febrero no acabaron las negociaciones para su actual contrato (es decir, a un mes del inicio del mundial "no tenía equipo"), era casi lógico que esta vez las cosas se prolongaran durante unos meses más, sin prisa y esperando a ver cómo se desarrollaba la temporada.

Pero ha ocurrido lo contrario. Es posible que las discusiones que tuvieron lugar a principios de este año acabaran con un contrato de una sola temporada, pero casi era de dos.

Y lo que es más importante, crearon la base para el nuevo acuerdo más duradero, ya que ambas partes entendieron lo que era posible acordar y lo que se quería.

Por lo tanto, solo unos meses después de que se concretara el contrato actual, una vez que Hamilton y Wolff se pusieron a hablar en serio, no tardaron en llegar a un acuerdo.

"Imprimimos el contrato ayer por la noche, y lo firmamos", declaró Wolff el sábado. "Y luego dijimos que lo anunciaríamos el sábado por la mañana".

"Pero durante un tiempo fuimos bastante claros sobre los pilares más importantes del contrato. Es un campeonato muy reñido, que requiere toda la concentración. Y por eso el anuncio llegó tan rápido".

"Acabábamos de negociar ayer como quien dice, en invierno. Y todos los puntos importantes ya los discutimos, así que básicamente fue copiar/pegar [lo acordado en febrero], extender el plazo a dos años, decidir los detalles de cómo queremos continuar nuestra fundación conjunta. Y eso fue prácticamente todo".

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba sorprendido de que Hamilton quisiera firmar relativamente pronto, Wolff insistió en que esta vez estaba claro que se decidiría antes.

"Tuvimos claro durante el invierno que no queríamos retrasar las próximas negociaciones durante tanto tiempo", confirmó. "Conoce muy bien el estado del equipo, lo que estamos haciendo para el campeonato de este año y los desarrollos para el próximo año".

"Y estaba claro que era importante comprometerse con los próximos dos años, en el primer curso y el segundo de las nuevas reglas. Es bueno para las dos partes. Él conoce al equipo de adentro hacia afuera, y nosotros sabemos que su experiencia, su velocidad y su motivación son las adecuadas, y por eso estaba claro que continuaría".

"No hubo una decisión difícil en torno al dinero o a la duración, se trató más de cuáles son las actividades conjuntas que queremos implementar y continuar con nuestro trabajo de base, y esculpirlo de la manera correcta".

Cuando se le preguntó si el nuevo acuerdo era realmente un copia/pega del actual, Hamilton dijo que esas discusiones de invierno habían hecho que esta vez fuera más fácil.

"Fue todo mucho más suave que en diciembre y enero", explicó el campeón.

"Hubo muchas cosas durante Navidad y Año Nuevo, fue un período estresante. Y, obviamente, hicimos todo por Zoom, que no siempre es lo más productivo cuando tienes ese tipo de conversaciones".

"Creo que esta fue mucho, mucho más fácil. Toto y yo pasamos mucho más tiempo juntos, cara a cara".

"El contrato anterior, el de enero y febrero, estaba destinado a ser un contrato de dos años; iba a ser un contrato de dos años. Y pedí que fuera un contrato de un año, porque sabía que obviamente habíamos pasado por una pandemia y había muchos cambios en todo el mundo".

"Y además, no estaba seguro de si continuaría o no. Pero el comienzo de año ha sido el más agradable, he disfrutado de la montaña rusa que estamos teniendo".

"Creo que lo mejor era poder hacer esto antes de las vacaciones de verano, que obviamente son el próximo mes. Así que ahora podemos concentrarnos en ser el mejor equipo que podamos ser".

Ese comentario pareció sugerir que la falta de acuerdo puede ser una distracción innecesaria para el piloto y el equipo, especialmente en una batalla reñida por el campeonato.

Y Wolff lo ve de esa manera.

"Es bueno que tengamos esto resuelto para los próximos dos años", reflexionó el austriaco. "Hay tanto trabajo y tantos retos que tenemos que resolver, que marcar esta casilla es positivo. Nos da más capacidad para centrarnos en otras cosas".

Sin embargo, Hamilton restó importancia a que él personalmente alguna vez se haya visto afectado por no tener su futuro asegurado.

"No lo veo como una distracción", contestó. "Creo que en el pasado, recuerdo momentos en los que no queríamos hacerlo durante la temporada, porque es estresante tener esas conversaciones. Pero ha sido un proceso mucho, mucho mejor esta vez, y sucedió muy rápido".

"Toto estuvo fantástico en las negociaciones. Ola [Kallenius] y la junta [de Daimler] nos han brindado un apoyo increíble. Y ya sabes, seguimos creciendo en nuestra relación y en la forma en que nos comunicamos, y asegurándonos de que estamos juntos".

"Es un gran compromiso por parte de ellos y creo que un gran compromiso por mi parte seguir unido a Mercedes, sabiendo las cosas a las que nos enfrentamos en el futuro, y los cambios y mejoras que podemos hacer".

Está claro que Hamilton ha explorado sus opciones durante los últimos meses y llegó a la conclusión de que aún ama su trabajo. Habrá mucho tiempo en los próximos años para cambiar su mente de manera completa a otra cosa, a sus otros proyectos e intereses.

"Creo que siempre estamos en diferentes momentos de nuestras vidas", continuó. "Y es importante que nos tomemos tiempo para evaluar, es importante que hagamos lo correcto para nosotros en términos de salud y bienestar mental".

"A finales del año pasado... Fue un viaje largo, largo, largo, y creo que siempre es un buen momento para intentar reflexionar y ver, ¿qué viene ahora? Me desperté pensando en las carreras, así que quería seguir corriendo. Y ahora estamos teniendo esta batalla reñida, que me ha acercado al equipo, me ha acercado a los ingenieros".

"Me hace profundizar más, y eso me encanta. Supongo que ha revitalizado el amor que tengo por este deporte y el amor por lo que hago".

"Fui parte del comienzo de eso, y quiero seguir adelante con ello. Me encanta trabajar con este equipo, me siento constantemente desafiado. Y creo que estamos siendo puestos a prueba más que nunca este año, lo cual creo que es genial".

"Y me encantan las carreras. Para esto nací. Y todavía me siento en forma, todavía me siento tan comprometido como siempre. Así que no veía razones para dejarlo".

