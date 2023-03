Hamilton recuerda su marcha a Mercedes F1 una década después

Cargar el reproductor de audio

Melbourne, Gran Premio de Australia 2013. La primera fila estaba ocupada por los pilotos de Red Bull, con Sebastian Vettel en la pole position por delante de Mark Webber, y en tercera posición había un Mercedes, el de Lewis Hamilton, esperado con impaciencia la primera carrera de su nueva y expectante aventura con el equipo alemán tras abandonar McLaren.

"Mucha gente me dijo que era un error", recuerda hoy Hamilton. "Pero por dentro sabía que si no hubiera tomado esa decisión, me habría arrepentido. No me lo pensé dos veces... aunque recuerdo que durante las vacaciones de Navidad me senté a mirar las montañas nevadas y pensé: 'espero haber tomado la decisión correcta. He decidido hacerlo, y vamos a darlo todo'. También llegue a pensar que sería bonito conseguir una victoria en ese primer año en Mercedes, y lo hicimos".

Diez años después de esa elección, Hamilton ahora puede echar la vista atrás y ver los resultados de aquella elección y, aunque no es un gran aficionado a las estadísticas, seis títulos mundiales, 82 victorias y 77 pole position confirman que la decisión que tomó fue la correcta.

"Era una sensación que tenía desde hacía mucho tiempo", recuerda el británico. "Quería algo nuevo. Me estimulaba la idea de trabajar con gente nueva y unirme a un equipo de Fórmula 1 que todavía no estaba en lo más alto, llevarme todo lo que había aprendido e intentar aplicarlo allí".

"Estaba entusiasmado, conocía los planes del equipo, estaban haciendo todo lo posible por apuntar alto, y confié en mi instinto. Gracias a eso he formado parte de un equipo fantástico con el que he recorrido un viaje increíble que aún continúa".

"¿Era un riesgo? Por supuesto. Cuando se toman decisiones que implican cambios, siempre hay un riesgo. Pero no arriesgarse es como no vivir al máximo, desafiarme todo el rato a mí mismo y a la gente que me rodea es lo que me encanta hacer", añadió el veterano piloto británico.

A finales de 2012, tras firmar el contrato, llegó el momento de dirigirse a Brackley para el primer acto con su nuevo equipo: hacerse el asiento. "Lo recuerdo muy bien, ¡la creación de mi primer asiento con Mercedes y todas las modificaciones que hice! En aquella época la dirección y la posición de conducción eran muy altas, recuerdo que bajé la columna, prefería una posición más baja".

"Realmente les chocó un poco que modelara mi asiento, no estaban acostumbrados a ver a un piloto haciendo las modificaciones él mismo", explicaba el siete veces campeón del mundo.

Todavía a día de hoy, hay gente en el equipo que trabaja en Brackley y que ya estaban allí en 2013, cuando Hamilton se unió al equipo. Sin embargo, a lo largo de una década tan gloriosa la escudería ha evolucionado mucho, incluyendo modificaciones que Lewis Hamilton ve como un punto fuerte.

"Para progresar, es vital querer evolucionar, siempre tienes que estar centrado y previniendo lo que podría ser el siguiente movimiento, y eso es lo que ha hecho este equipo. Ha llegado gente nueva, se han puesto en marcha nuevas infraestructuras y constantemente se ponen nuevos objetivos".

"He tenido la suerte de formar parte de ese proceso, que me ha permitido crecer, no solo como piloto, sino también como persona. Desde el primer día creo que me dieron la oportunidad de ser yo mismo y fui aceptado por todo el equipo. Y mira lo que hemos conseguido juntos", añadió.

"Sabemos que no somos perfectos y que siempre podemos ser mejores. Ahora mismo no tenemos un gran coche, pero estamos dando nuestros pasos y sabemos que podemos volver a cabeza. Ese creo que es el reto más difícil al que nos enfrentamos juntos, volver a donde queremos estar y alcanzar a Red Bull. Cuando llegue ese momento será muy, muy especial", concluyó Hamilton.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!