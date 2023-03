Hamilton revela por qué está "incómodo" con el Mercedes de F1 2023

Cargar el reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo ha tenido un difícil inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, puesto que Mercedes no ha dado el paso adelante que esperaban para poder plantar cara a Red Bull este año. Sin embargo, su situación se ha visto todavía más dificultada por el hecho de que no parece tan satisfecho con el manejo del W14 que su compañero, George Russell.

Aunque cree que todo podría mejorar si la escudería germana añadiera más carga aerodinámica al monoplaza, especialmente para hacer la parte trasera más estable, aseguró que hay algo más inherente al diseño con lo que no estaba satisfecho.

Después de terminar quinto en el Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1, un puesto por detrás del otro Mercedes, Lewis Hamilton dijo que esta situación era algo que no había experimentado antes: "Nos falta mucha carga aerodinámica, así que debemos aumentarla en la parte trasera. Cuanta más trasera tengamos, más estable será la delantera, y más seguro podré atacar".

"No obstante, creo que en general, en este coche, incluso si cambiamos eso, hay una cosa específica con algo que nunca he tenido antes", comentó. "Es algo que no he tenido en los coches de años anteriores, para mí, es lo que me hace sentirme incómodo, debo trabajar duro para asegurarme de que se cambia".

El director de Mercedes, Toto Wolff, admitió que la escudería era consciente del problema con el que el heptacampeón sufría, pero dijo que no había una solución rápida para ello: "Tenemos un contratiempo fundamental con el que no está contento, y que está relacionado con la forma en la que siente la parte posterior del monoplaza".

"Eso no es algo que se pueda resolver rápidamente", comentó a Motorsport.com. "Los pilotos son los sensores más importantes del coche, y si nos dicen que eso es lo que sienten, debemos tenerlo en cuenta".

Aunque Hamilton no ha entrado en detalles sobre cuál es el problema, la cuestión parece que se manifiesta en un Mercedes muy incómodo cuando lo lleva al límite, especialmente los sábados: "Está en el filo de la navaja cuando estás por encima del 95%, pero cuando estás en una tanda de carrera, es mucho más controlable y predecible".

"Todavía no tengo la confianza en carrera, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con ella", indicó el británico, que se consoló con poder vencer a Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudí. Además, admitió que estaba sorprendido por cómo la superficie de la pista pudo ayudarle: "Es extraño ver a los Ferrari detrás de nosotros".

"Es un asfalto diferente [respecto a Bahrein], y no entendemos por qué aquí nuestro coche funciona de una manera y es distinto en otra, pero hay muchas cosas positivas que sacar el fin de semana".

"Habrá altibajos durante las tres primeras carreras, espero que podamos conseguir algunas mejoras lo antes posible e intentemos recortar distancias con los Aston Martin", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

