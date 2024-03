Hamilton, "menos confiado que nunca" con el Mercedes W15 en Australia

Lewis Hamilton ocupó la penúltima posición de los pilotos que marcaron al menos un tiempo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia y se mostró muy preocupado tanto por el rendimiento de su W15 como sobre todo por su comportamiento impredecible.

Nada más bajar de su Mercedes, el siete veces campeón del mundo reconoció que no recordaba haber vivido una sesión de prácticas tan mala con esta FP2 de Albert Park "en mucho tiempo".

"La realidad es que no me siento muy bien. He tenido una de las peores sesiones que probablemente haya tenido en mucho tiempo. En la FP1 en general me sentí bastante bien, el coche en los Libres 1 se sintió mejor que nunca, pero todo fue empeorando cada vez más", explicó.

El problema, al parecer, fue un cambio en la puesta a punto del Mercedes W15 que hizo que el equilibrio del monoplaza se fuese al traste y que Hamilton perdiese toda su confianza con el coche.

"Luego hemos hecho algunos cambios importantes de cara a la FP2 y ha sido muy difícil".

"Después de esa sesión [la FP2], puedo decir que me siento menos confiado que nunca con este coche, pero hay aspectos positivos por las tandas que hicimos en la FP1", concluyó.

¿Cómo ha sido el viernes de F1?: Fórmula 1 Resumen y resultados de los libres de F1 del GP de Australia 2024

Sin embargo, no todo fueron malas noticias en el equipo de la estrella, ya que George Russell reconoció que él sí se había sentido cómodo al volante del W15 y eso se reflejaba con su sexta posición en la FP2 con un tiempo de 1:17.951, a unas seis décimas del mejor crono del viernes, en manos de Leclerc.

"Me he sentido bastante cómodo desde el principio. Hicimos algunos cambios desde Arabia Saudí y Bahrein, todavía estamos tratando de entender mejor este coche. Cada vuelta es muy valiosa, estás aprendiendo más y más, tratando de ponerla en el punto óptimo".

"Obviamente, ahora que tenemos un equipo en la fábrica trabajando en el simulador, estamos tratando de sacar más rendimiento. Así que vamos a ver qué nos depara la clasificación de mañana. Siempre, cuando todo el mundo duerme bien, al día siguiente suele ser muy diferente".

El compañero de Hamilton también admitió que tuvo algún contratiempo que otro, pero nada grave: "Estamos empujando los límites y algunos pequeños sustos aquí y allá son normales, pero todo está bastante bajo control", concluyó el joven piloto británico de Mercedes en la Fórmula 1.

Mira las declaraciones de Alonso: Fórmula 1 Alonso: "Siempre es satisfactorio estar en la parte alta de la tabla"

Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en Albert Park, Australia

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Horsburgh Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Horsburgh Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Mark Horsburgh Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Mark Horsburgh Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, con sensores y equipamiento acoplados Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Horsburgh Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Mark Horsburgh Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Horsburgh Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Horsburgh El equipo de boxes de Kick Sauber practica un pit stop en el pit lane Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images El equipo de boxes del Alpine F1 Team practica una parada en boxes Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Horsburgh Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Aston Martin AMR24 detalles técnicos Foto de: Matt Kew Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Mark Horsburgh Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Horsburgh Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Horsburgh Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Logan Sargeant, Williams FW46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38, sale de boxes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38, en boxes durante la FP1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24, en boxes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, Equipo McLaren F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Aficionados en una grada Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Mark Horsburgh Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Horsburgh Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Mark Horsburgh Mercedes F1 W15 detalles técnicos Foto de: Giorgio Piola Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Horsburgh Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Horsburgh George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Horsburgh Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Horsburgh Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images 81

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!