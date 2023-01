Hamilton dice que sus problemas con Verstappen son "ficción"

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2021 de Fórmula 1 siempre se recordará por la titánica rivalidad Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos pilotos que lucharon duramente durante todo el año por el título mundial. Sus múltiples encontronazos en la pista y sus enfrentamientos verbales fuera del asfalto esta temporada han alimentado la idea de una relación muy tensa, pero Hamilton ha explicado que no es así.

En una entrevista concedida a la revista de la Formula 1, el siete veces campeón del mundo calificó de "ficción" su supuesta enemistad con el de Red Bull. "A la gente le gusta decir que hay problemas entre Max y yo", comentó, antes de afirmar: "Le respeto. Es mucho más joven, así que quizá él tenga un problema conmigo. Pero no estoy seguro de ello y de hecho imagino que no lo tiene, aunque no puedo hablar por él".

En cuanto a la temporada 2021, un curso que acabó coronando a Verstappen tras un desenlace en Abu Dhabi que dejó una enorme cicatriz en el garaje de Mercedes, Hamilton asegura que no guarda rencor. "Hizo todo lo que tenía que hacer en 2021, así que ¿por qué iba a tener un problema con él? Ha rendido y cumplido las expectativas cada fin de semana, nadie puede quitárselo", concluyó.

Por su parte, Verstappen también expresó su respeto por Hamilton, incluso después de otro incidente entre ambos: en el Gran Premio de Sao Paulo de 2022, el #1 y el #44 se tocaron, los comisarios culparon entonces al holandés y le habían impuesto una penalización de cinco segundos. El bicampeón del mundo no se mostró enfadado, aunque todavía le cuesta entender por qué los duelos con Hamilton acaban en accidente muchas más veces que cuando batalla con otros pilotos.

"Este año no hemos luchado mucho, pero en Brasil nos tocamos", explicó en una entrevista exclusiva con Motorsport.com a finales de 2022. "Y no era mi intención que chocáramos. Me echaron la culpa a mí, lo cual no me pareció justo".

"Tal vez es sólo un tema de generación, que nos entendemos mejor con los de nuestra propia generación".

"Sigo respetando mucho a Lewis por lo que ha conseguido en la F1, pero por eso no entiendo por qué no podemos competir como hago con todos los demás. Por supuesto, cada uno tiene un enfoque diferente".