Hamilton prefiere remontar que ganar saliendo primero en F1

La vida de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 ha cambiado radicalmente en un solo año, y es que ha pasado de pelear por el título mundial a estar atascado en la zona media con un W13 menos competitivo de los esperado en 2022. Sin embargo, el británico ha peleado por recuperar el terreno perdido con su equipo, y a lo largo de la presente campaña ha cosechado varios podios que parecerían imposibles si Red Bull y Ferrari no hubieran fallado.

El siete veces campeón del mundo suma seis ocasiones entre los tres mejores, pero ha visto cómo en algunas pruebas ha debido arrancar desde una zona más retrasada por cambios en los componentes del motor, como en Spa-Francorchamps o Monza. En esas carreras, el inglés optaba a hacer podios, y es que su compañero, George Russell, finalizó en la cuarta y tercera posición respectivamente.

Eso, sumado a que en el principio del curso el monoplaza germano no tenía el ritmo necesario en la clasificación y veía cómo se quedaba atascado en mitad del pelotón, hizo que Hamilton tuviera que pelear con los coches de la zona media, cosa que nunca ha experimentado en la máxima categoría del automovilismo.

Sobre este tema le preguntaron al inglés, ya que salvo en contadas ocasiones, no sabía cómo era gestionar el tráfico real en una carrera de Fórmula 1: "Es mil veces mejor luchar con la gente. Cuando empecé con mi primer kart era algo viejo, estaba todo doblado y abollado, y siempre había que empezar por detrás, con neumáticos gastados".

"Y eso es lo que siempre me ha gustado hacer", reveló el de Mercedes tras el Gran Premio de Italia. "Así que empezar hoy, tener esas batallas es mucho más divertido que empezar primero y alejarse. Es un reto diferente".

"Prefiero las batallas con los pilotos, cuando ganas es algo completamente diferente, y te sientes orgulloso por todos. Me encanta la idea de remontar, así que hoy me he sentido como si hubiera subido una escalera, el progreso es algo bueno", indicó Hamilton.

En Mercedes siguen con el desarrollo de su coche para ser un rival a tener en cuenta en 2023, aunque para ello deberán pasar aún seis carreras más partiendo desde lugares como los de hoy, peleando con algunos monoplazas de la zona media.

Cuando se le preguntó al siete veces campeón del mundo sobre su salida, un momento siempre delicado en Monza, respondió: "No me toqué con nadie, creo, pero vi que algunos trozos que salían volando de los coches de otros que golpeaban el mío".

"Y creo que eso dañó el ala delantera sobre el neumático. Esas cosas ni siquiera sé para qué sirven, pero estaba temblando, eso estaba dañado, se interponen en tu vista, eso es todo", concluyó el de la escudería de las flechas de plata.