Después de caer desde la sexta a la octava posición en la primera vuelta del Gran Premio de Miami, el siete veces campeón del mundo consiguió reponerse para volver a su lugar inicial en el primer stint, y se estaba acercando al Alfa Romeo de su antiguo compañero, Valtteri Bottas, para subir una plaza más.

Sin embargo, a falta de 17 vueltas para el final de la carrera, el coche de seguridad jugó en favor del otro piloto de Mercedes, George Russell, que había aguantado con los neumáticos duros durante muchos más giros.

Eso se traducía en que el joven británico podía parar para montar un juego de gomas medias nuevo y ponerse a la estela de los otros dos monoplazas. Bajo ese periodo de Safety Car, su ingeniero de pista, Peter Bonnington, preguntó a Hamilton cómo estaban sus ruedas para estudiar una posible detención en boxes y, aunque tanto 'Bono' como el director de estrategia de la escudería, James Vowles, le aconsejaron quedarse fuera, dijeron que "lo dejarían a su elección".

"Dímelo tú, tío. No me lo dejes a mí", respondió el heptacampeón cuando se le planteó eso.

El equipo optó por mantener al inglés en pista con un juego de duros usados, mientras que Russell estaba con medios nuevos. Cuando se preguntó a Hamilton sobre ese debate, explicó: "Cuando estás ahí, no tienes toda la información, no sabes dónde está todo el mundo, y no tienes la imagen que tienen ellos en la pantalla".

"Así que cuando te dan la responsabilidad de tomar una decisión, parece como si estuvieras apostando, y eso no me gusta", aseguró. "Yo estaba en plan, 'vosotros sois los que tomáis la decisión', pero, de cualquier manera, tuvimos mala suerte".

Hamilton finalmente se quedó sobre el asfalto para terminar en la sexta posición, pero perdió en su lucha personal con George Russell, que aprovechó que Bottas se fue largo en la curva 17 para pasar al finlandés.

El campeón de las flechas de plata dijo que estaba "esperando" un cambio en la suerte, después de haber perdido tiempo también con el coche de seguridad que salió en Australia y con el Virtual Safety Car en Arabia Saudí.

"Hasta entonces, seguiré trabajando tanto como pueda, y haciéndolo con el equipo", afirmó. "Hoy hemos conseguido buenos puntos como escudería".

Por su parte, el máximo responsable de Mercedes, Toto Wolff, consideró que Hamilton estaba "entre la espada y la pared" cuando salió el coche de seguridad, reconociendo que "no fue favorable para él, y sí para Russell".

"George [Russell] tenía una ventana, sin nadie detrás, pudo cambiar a un medio prácticamente nuevo", explicó el austriaco. "Lewis tuvo que decidir, si mantenía la posición con el duro o si iba con un blando, lo que también habría sido complicado, fue una decisión al 50%, y no le funcionó".

"No es la primera vez esta temporada que no tiene suerte con los coches de seguridad", sentenció el jefe del equipo que se mantiene en la tercera posición del mundial de constructores con 95 puntos.