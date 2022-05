Cargar el reproductor de audio

Los actuales propietarios de la Fórmula 1, Liberty Media, han seguido buscando nuevas incorporaciones al calendario, sobre todo en zonas de mucha población, en lugar de en sitios más alejados de las ciudades en medio de la nada.

Después de que Miami y Yeda hayan albergado carreras este año, la próxima temporada se incorporará el evento de Las Vegas. Mientras que muchos creen que en el Gran Circo la presencia de pruebas clásicas es importante, Lewis Hamilton piensa que, en un momento en el que el interés por los grandes premios está en auge, tiene mucho sentido maximizar el impacto de una carrera teniéndola cerca del mayor número de aficionados posibles.

"Soy un poco de la vieja escuela", dijo el heptacampeón. "Por supuesto, me encanta la historia, sobre todo en ciertos circuitos, pero cuanto más mayor me hago, no tienen buenos recursos, no poseen una gran comunidad, y para nosotros, como personas, pilotar en una pista histórica es genial, pero se trata de la gente".

"Los seguidores son los que hacen la Fórmula 1, lo hemos experimentado durante la pandemia, nadie estaba allí, y eso no tenía ambiente. Fue como un día de pruebas, no era agradable", aseguró Hamilton.

"Ahora que vemos a los cientos de miles de personas que acuden al gran premio, te llenas de energía, vas emocionado, con ganas de aprender más", indicó el piloto de Mercedes.

Hamilton cree que, a medida que la Fórmula 1 aproveche el interés de una base de aficionados más amplia, con la ayuda del efecto Netflix, el hecho de que las carreras se celebren en ciudades puede dar pie a que asistan grupos demográficos más diversos.

"Pienso que los aficionados están en el corazón de este deporte, ellos lo crean", expresó el británico. "Me encanta Nurburgring, por ejemplo, pero allí no hay una comunidad diversa, y no podemos tener un impacto real".

"En Miami podemos hacer algo, conocí a un montón de niños de diferentes orígenes, que ahora quieren dedicarse a la ingeniería y a las materias STEM y, por lo tanto, para mí es mucho mejor", concluyó el siete veces campeón del mundo.