Hamilton pide a la FIA más medidas para reducir el "ridículo" coste del automovilismo

El piloto de Ferrari en Fórmula 1, Lewis Hamilton, pidió a la FIA y a la F1 que impulsen más cambios para hacer el automovilismo más accesible, señalando los "ridículos" costes actuales del karting.

Hamilton considera que el automovilismo está yendo en la “dirección equivocada” debido al coste de acceso, algo que dificulta cada vez más la participación de niños procedentes de familias con ingresos bajos o medios.

"No he dedicado mucho tiempo a analizarlo porque es algo que, en mi opinión, sigue yendo constantemente en la dirección equivocada", dijo Hamilton. "No hay una verdadera responsabilidad por parte de quienes dirigen estas organizaciones o este deporte. No sé cómo, pero tiene que haber alguna manera de hacerlo accesible, porque es ridículo".

"Conozco a alguien que tiene un hijo de ocho años y está gastando más de un millón de dólares al año. Por supuesto que hoy es más caro, pero cuando yo empecé recuerdo que mi padre gastó 20.000 libras el primer año, y eso significó volver a hipotecar la casa y exprimir al máximo las tarjetas de crédito. Creo que hoy es muy poco probable, si no imposible, que alguien de una familia normal pueda llegar a competir contra quienes gastan un millón. No debería estar permitido".

Añadió: "Cuando avanzas por las distintas categorías, todo es cada vez más caro. En lugar de que progresen quienes tienen más talento, son las familias con más dinero las que crean oportunidades para los niños privilegiados. Y, desgraciadamente, eso es lo que veremos durante las próximas décadas hasta que cambie. Y eso depende de la FIA y de la Fórmula 1. Son ellos quienes realmente tienen que hacer esos cambios".

Lewis Hamilton Foto de: Getty Images

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que dirige su propio equipo híbrido de esports y competición real con el objetivo de desarrollar jóvenes talentos, aseguró que espera que el creciente realismo de los simuladores ayude a los niños a encontrar caminos más asequibles hacia el automovilismo.

"Todos aprendimos muchísimo en el karting", explicó Verstappen. "El problema es que los precios se están disparando. Hay gente que está pagando entre 10.000 y 12.000 euros por una sola prueba en la categoría Mini. Es una locura. Ese tipo de costes limita a talentos reales que no cuentan con el respaldo económico necesario para llegar siquiera a los monoplazas".

"Por eso creo que también es importante explorar alternativas fuera del karting. O al menos ya veo a muchos niños que siguen compitiendo en karting y, al mismo tiempo, corren en simulador y aprenden a conducir coches de F4 o GT. Con lo precisos que son los simuladores hoy en día, puedes llegar diez pasos por delante en tu preparación antes de subirte a un fórmula".

Por su parte, el piloto de Haas F1 Esteban Ocon, cuyos padres vendieron la casa familiar para financiar su carrera deportiva, coincidió con esa visión.

"Si tuviera que empezar mi carrera en karting hoy, no estaría aquí con lo que cuesta actualmente una carrera de Mini. Es una auténtica locura lo caro que es, y es una pena que sea así. Desgraciadamente, así funciona el mundo del automovilismo".

"Quizá un 70% de simulador y un 30% de karting real sea el camino a seguir. Pero los jóvenes pilotos necesitan acceso a la competición real a un precio asequible, y eso es extremadamente difícil hoy en día".

La FIA ya ha dado un primer paso para abordar el problema del aumento de costes con su Plan Global de Karting a tres años, cuyo objetivo es ofrecer vías alternativas para los jóvenes talentos y reducir el coste de entrada.

Dentro de esa iniciativa, organizó en Malasia una Copa del Mundo Arrive and Drive con karts estandarizados para pilotos de toda Asia, además de crear un Centro de Excelencia de Karting, destinado a proporcionar formación y apoyo a los talentos más destacados de la escalera del karting.