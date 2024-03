Hamilton, sobre los padres en la F1: "Es una línea muy delgada"

Lewis Hamilton hizo esos comentarios antes del Gran Premio de Arabia Saudí de este fin de semana y en el contexto de que el padre del vigente campeón del mundo, Jos Verstappen, ofreciera su opinión sobre la polémica con Christian Horner. Tras el Gran Premio de Bahrein, el neerlandés hizo su primer comentario sobre la saga, y advirtió que Red Bull corría el riesgo de ser "destrozado" si el inglés seguía al mando tras su investigación interna.

Cuando se le habló de los comentarios del holandés, el de Mercedes admitió que no los escuchó, pero dejó claro que no le parecían apropiados: "No conozco los detalles al respecto, así que no sé en qué está basando esos fundamentos, pero al fin y al cabo, él no forma parte del equipo, es un padre, así que es solo una opinión, aunque no ayuda".

Anthony Hamilton fue quien dirigió parte de la trayectoria del británico en sus inicios, y su padre siempre estaba presente en las carreras y en el box. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró, y la dupla acordó poner fin a ese acuerdo cuando Lewis Hamilton buscó el apoyo de un manager profesional.

En el momento en el que se le preguntó por la dificultad de tener a un padre involucrado en la carrera de un piloto, dejó claro que no era fácil hacer que funcionara: "Creo que es una línea muy delgada, pienso que también depende de la relación que tengas con tus padres. Conoces a gente que tiene una relación estupenda con ellos, y que han sido unos padres increíbles, y luego tienes a gente que ha tenido malas relaciones, y no se trata necesariamente de padres que hayan sido buenos con ellos".

"Así que no sé sobre sus relaciones [de Verstappen]. Obviamente, escuchas cosas aquí y allá, pero Max [Verstappen] es un hombre adulto, y es un campeón, y estoy seguro de que puede tomar sus propias decisiones", dijo el inglés. "No obstante, creo que en nuestro mundo, como pilotos, es muy, muy fácil dejarse engañar por gente que te susurra al oído, y que quizá no te guíe siempre por el camino correcto".

"No digo que sea el caso ahí, porque lo están haciendo muy bien, pero sé que en el deporte, en otros atletas con los que he hablado, ya sea en el tenis, y lo he experimentado, cuando a veces no tienes la orientación adecuada a tu alrededor, te lleva a tomar decisiones equivocadas o a no ser capaz de ser el mejor en lo que haces", explicó Lewis Hamilton. "Sin embargo, está claro que ese no es el caso, está rindiendo bien, así que es muy difícil, porque quieres que tu padre sea tu padre, y tener una buena relación, pero cuando hay negocios de por medio, se hace realmente difícil".

Kevin Magnussen, que al igual que Max Verstappen es hijo de un antiguo piloto de Fórmula 1, también cuestionó la estrecha implicación de los padres. El danés dijo que le pidió a su padre, Jan, que no desempeñara un papel en su gestión durante su trayectoria en el Gran Circo, que comenzó en 2014: "Creo que muy al principio de mi carrera le dejé muy claro a mi padre que no quería su influencia".

"Creo que tuvo que adaptarse a eso, pero yo tenía muy, muy claro que quería que este fuera mi viaje, mi proyecto. Él tenía su propia carrera, así que debía centrarse en eso", comentó. "Y lo ha hecho muy bien. Intenté aprender de mi padre todo lo posible, y ha sido un verdadero privilegio contar con él para alimentarme, aprender de él y hacerle preguntas a lo largo de mi vida, pero a la hora de competir y ocuparme de mi propia carrera, no quería su influencia, he tenido mi propio equipo de gente, no he preguntado a mi padre, he hecho mis cosas, así que creo que ha funcionado bien".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!