"Hamilton es más limpio que otros campeones, como Senna y Schumacher"

El piloto y comentarista de deportes de motor, Luciano Burti, que disputó 15 grandes premios en F1 de 2000 a 2001 con el equipo Jaguar, en primer lugar, y con la escudería Prost, desde el GP de España de 2001, quiso romper su silencio sobre la temporada actual del Gran Circo.

En una entrevista con el equipo de Motorsport.com Brasil, Burti –que logró dos octavos puestos en Australia 2000 y Canadá 2001 como mejores resultados en F1– entró al barro a la hora de analizar la actualidad del Mundial de Fórmula 1 de 2021, empezando, cómo no, por el duelo Verstappen-Hamilton que está causando sensación entre los aficionados.

La rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton ha alcanzado cotas inesperadas desde el GP de Gran Bretaña del pasado mes de julio, cuando ambos se tocaron en la primera vuelta de la carrera del domingo. El holandés sufrió un fuerte accidente de más de 50 G y la polémica se desató, con un airado cruce de declaraciones entre los directivos de Red Bull y de Mercedes e incluso una petición de revisión del caso.

Para Burti, el siete veces campeón del mundo es uno de los campeones de F1 más limpios de la historia de la categoría.

"En cuanto a la pelea de Hamilton con Verstappen, creo que sigue siendo limpia, esa es mi opinión. Por cierto, Hamilton, si analizas todo su historial, en comparación con los grandes campeones, incluso voy a mencionar a Senna y Schumacher, es el más limpio entre estos tipos", soltó Burti.

"Si no me equivoco, en 2008, estaba un poco "loco" de la cabeza e hizo algunas tonterías, pero nunca echó a nadie de la pista".

Burti también comentó el actual debate sobre la seguridad en Spa-Francorchamps, escenario del accidente más grave que tuvo en su carrera, y que recientemente ha sido testigo de nuevos y preocupantes incidentes, por no mencionar el que acabó en agosto de 2019 con la vida de Anthoine Hubert, piloto de Fórmula 2.

"Creo que puedo hablar, porque estaba dentro del coche y por un hilo muy fino no me he pasado. Las carreras de automovilismo son un deporte de riesgo. No hay manera de querer que un coche vaya a más de 200 km/h y conseguir que ofrezca una total seguridad, no hay manera".

Aquí puedes ver la entrevista a Burti (en portugués)