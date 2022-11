Hamilton, Norris y otros deportistas que inspiran nombres para hijos

Cargar el reproductor de audio

El deporte afecta a muchos ámbitos de la vida, y es que los éxitos de los protagonistas en las diferentes modalidades generan que los padres y madres de los niños que están a punto de nacer opten por un nombre que recuerde a su ídolo. Así pues, después de un estudio realizado en Reino Unido por Betsperts, se ha mostrado una curiosidad que afecta a algunos pilotos de Fórmula 1, quienes pueden decir que han dado nombre a muchos de los recién nacidos.

Es el caso de Lewis Hamilton y Lando Norris, sobre quienes se aprecia una clara tendencia a poner sus nombres a retoños que nacen justo después de que debutaran en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto de McLaren ha visto cómo su nombre (Lando, sin el apellido) se ha incrementado en un 4.861% desde que hizo su estreno en el Gran Circo en la temporada 2019, y lo coloca como el deportista con un mayor porcentaje de aumento en la lista. Sin embargo, en ese y todos casos hay que entender que la gente que llama a su hijo de una determinada manera no siempre está influenciado por una persona concreta. ¡De hecho un fan de Star Wars también podría llamar a su hijo Lando por otra razón diferente a la del piloto!

No muy lejos está el heptacampeón de Mercedes, y es que desde el 2007, cuando comenzó su carrera en la Fórmula 1 con, curiosamente, la escudería de Woking, ha puesto, ya no su nombre, sino su apellido en muchos de los bebés del Reino Unido, con un crecimiento del 217%, lo que lo coloca tercero en la clasificación. El número de niños llamados 'Hamilton' están tan solo por detrás del único deportista que no estaba sobre los terrenos de juego, el mítico entrenador del Manchester Unites, Sir Alex Ferguson, cuyo apellido (Fergusson) disfruta de un 333% desde 2013, en este caso, el año en el que se retiró de los banquillos.

Además de esas figuras del deporte mundial, los que más aparecen entre los nombres de los recién nacidos son estrellas locales o que brillaron en las islas británicas, como el tenista Andy Murray, el ex del Arsenal, Thierry Henry, el boxeador Tyson Fury e incluso algunos como Sergio 'Kun' Agüero, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo o Steven Gerrard, en una clara tendencia al fútbol sobre el resto de deportes.

Para obtener todos los datos se ha recurrido a la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, analizando los nombres de los bebes de cada año anterior y posterior a los que causaron un impacto real en el mundo deportivo, y se eliminaron todos aquellos nombres que tenían menos de dos décadas desde su momento de esplandor.

Deportistas que han inspirado a nombres de bebés en Reino Unido

Clasificación Deportista Nombre para el bebe Nombres antes de su debut/retirada Nombres desde de su debut/retirada Año de debut/retirada Media por año antes Media por año después Incremento del porcentaje 1º Lando Norris Lando 9 47 2019 0.5 24 4861,11% 2º Sir Alex Ferguson Ferguson 6 13 2013 0.4 2 333,33% 3º Lewis Hamilton Hamilton 14 89 2007 2.0 6 217,86% 4º Tyson Fury Tyson 80 360 2008 10.0 28 176,92% 5º Yaya Toure Yaya 3 7 2010 0.3 1 156,67% 6º Zinedine Zidane Zidane 253 131 1989 15.8 26 65,69%

Los nombres de deportistas más populares para bebés en Reino Unido

Clasificación Deportista Deporte Nombre Número total 1º Andy Murray Tenis Murray 492 2º Thierry Henry Fútbol Thierry 489 3º Tyson Fury Boxeo Tyson 440 4º Trent Alexander-Arnold Fútbol Trent 394 5º Zinedine Zidane Fútbol Zidane 384 6º Riyad Mahrez Fútbol Riyad 320 7º Mohamed Salah Fútbol Salah 268 8º Sergio Agüero Fútbol Sergio 257 9º Cristiano Ronaldo Fútbol Ronaldo 226 10º Steven Gerrard Fútbol Gerrard 224

