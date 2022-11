Hamilton y su nombramiento como ciudadano honorario en Brasil

Cargar el reproductor de audio

El lunes por la tarde, Lewis Hamilton, de Mercedes, fue homenajeado en la Cámara de Diputados y se le concedió el título de ciudadano de honor de Brasil, pocos días antes del inicio del GP de Fórmula 1 de São Paulo.

Entre los aspectos más destacados de la ceremonia, un coro de "ocho veces campeón" para el competidor, justo al comienzo del discurso del presidente de la cámara legislativa, Arthur Lira.

En el discurso de Lira también llamó la atención la comparación que hizo entre las actuaciones de Ayrton Senna en la F1 en Brasil y la carrera de Hamilton en el GP de Sao Paulo de 2021, cuando el británico brilló con Mercedes.

Por cierto, los otros dos campeones mundiales brasileños de F1, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, no fueron mencionados. El proponente del proyecto de ley, André Figueiredo (PDT-CE), se destacó al mencionar el polémico GP de Abu Dhabi de 2021. El parlamentario también destacó el compromiso de Hamilton con los programas antirracistas y de preservación del medio ambiente, para alegría de los seguidores del piloto presentes en el Congreso Nacional.

En su turno de palabra, Hamilton mencionó su primera visita a Brasil, en 2007, y destacó el cariño recibido por los aficionados en 2021, cuando el piloto celebró su victoria con la bandera brasileña, lo que hizo que Figueiredo le propusiera ciudadano honorario. El británico también rindió homenaje a Senna y al país. El competidor de Mercedes también destacó los retos de la población negra en el deporte y dijo que se comprometía a abrazar esa causa.

"Muchas gracias por el maravilloso recibimiento", dijo el conductor. "Estoy abrumado por el amor y el cuidado que me han mostrado en los últimos años. No sabía qué esperar hoy, pero al verlos a todos aquí me ha dado mucha energía. Les doy las gracias a todos de todo corazón".

"Es un gran honor aceptar y recibir esta distinción. Ahora, por fin, puedo decir que soy uno de ustedes. Me encanta Brasil, siempre me ha gustado. Tengo muchos recuerdos increíbles incluso de antes de venir por primera vez. Pero sabiendo todo lo que he vivido aquí desde que lo vi por primera vez en 2007, y sobre todo lo que pasó el año pasado, fue increíble. Quiero dedicar este honor a Ayrton Senna, a su familia, a sus amigos y a sus fans", continuó.

"Cuando vi a Ayrton por primera vez, tenía cinco años y supe que quería ser un campeón como él. Luego empecé a conocer Brasil y a jugar al FIFA con la selección brasileña. Tengo muchas ganas de pasar más tiempo aquí, de conocer más lugares, como la selva amazónica y los lugares hermosos. Como afroamericano en Brasil, todavía tenemos mucho que mejorar en nuestro deporte. Me comprometo a cambiar muchas cosas, y cuando estoy en Brasil, veo a tanta gente, de tantos orígenes diferentes, luchando por lo que yo creo".

"Cuando era más joven y decía que quería ser un piloto como Ayrton, mucha gente me decía que era imposible. Espero que el día de hoy sea una demostración más de que si trabajas y crees en tu sueño, nada es imposible. Quiero que esto sea un mensaje para los jóvenes: crean siempre. Ahora me considero uno de ustedes. Gracias, Brasil, te quiero", añadió el inglés, que ahora irá a São Paulo para disputar la prueba de Interlagos.