Hamilton: "No hay varitas mágicas, pero en Ferrari veo todo lo necesario para volver a ganar"

Lewis Hamilton se dispone a disputar el segundo gran premio de casa de la temporada, el de Gran Bretaña, ya como piloto de Ferrari. Sin embargo, este año el siete veces campeón del mundo llega con una confianza y una convicción en el potencial de su monoplaza muy diferentes a las que tenía en 2025.

Hace apenas unas semanas, el británico devolvió a Ferrari a la senda de la victoria, logrando al mismo tiempo su primer triunfo con el Cavallino Rampante. Una enorme satisfacción, aunque, como suele decirse, el apetito crece al comer.

El tropiezo en el Red Bull Ring confirmó que Ferrari, al menos por ahora, todavía no está en condiciones de luchar de tú a tú con Mercedes en todos los circuitos. Pero también es cierto que el resultado final fue peor de lo que realmente podría haber conseguido el equipo italiano.

Ahora llega Silverstone y Hamilton tiene toda la intención de ofrecer una gran actuación ante su afición y su familia.

Silverstone es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario, con curvas icónicas como Maggotts, Becketts y Copse que ponen a prueba tanto al coche como al piloto. ¿Qué hace tan especial a este circuito desde el punto de vista de quien conduce y qué es lo que más te gusta de él?

"No hay ningún otro lugar como Silverstone. Es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario y esas zonas de alta velocidad, especialmente Maggotts, Becketts y Copse, suponen un auténtico desafío porque se afrontan a velocidades muy altas, con el coche cargado aerodinámicamente. Hay muy pocos circuitos capaces de exigirte tanto como este, pero no es solo el trazado lo que lo hace especial. Por encima de todo está el ambiente: el apoyo de los aficionados siempre es extraordinario y, cuando estás en pista, realmente puedes sentir toda esa energía. Aporta algo único a toda la experiencia".

El Gran Premio de Gran Bretaña siempre se caracteriza por un ambiente único, con cientos de miles de aficionados que convierten el evento en uno de los mayores espectáculos deportivos del año. ¿Correr en casa sigue teniendo un sabor diferente después de todos estos años? ¿Y cuánta motivación extra te aporta el apoyo del público de Silverstone?

"Silverstone siempre es una de las carreras más especiales de la temporada. Hay algo realmente único en competir en casa, en el circuito que veía de niño, delante de mi familia, mis amigos y los aficionados que me han apoyado durante tantos años. Ha sido maravilloso ver cómo este evento ha crecido con el paso del tiempo. No es solo una cuestión de cifras, sino también de la diversidad del público. Ves aficionados de todas las edades y realmente se respira el ambiente de un gran acontecimiento para toda la familia. Desde el momento en que sales del garaje sientes la energía, ves las banderas y escuchas el rugido del público: todo eso crea una atmósfera increíble y te da un impulso extra de inmediato. Ese apoyo significa muchísimo para mí y, sin duda, representa una motivación adicional. Los aficionados han desempeñado un papel fundamental en los éxitos que he conseguido aquí a lo largo de los años".

En la Fórmula 1 el éxito suele ser el resultado de una serie de pequeñas mejoras más que de un único gran salto adelante. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto evolucionar al equipo a lo largo de la temporada y qué te hace confiar en la dirección que está siguiendo Ferrari?

"En el automovilismo no existen las varitas mágicas: todo se construye con muchos pequeños pasos, fruto de meses de trabajo duro, compromiso y confianza por parte de todas las personas implicadas, y eso es exactamente lo que estoy viendo en Ferrari. Estoy orgulloso de este equipo y del camino que estamos recorriendo juntos. Me he encontrado con un grupo de personas decididas, incansables y capaces de trabajar realmente como un equipo, y eso me da una enorme confianza. Todo el mundo en Maranello trabaja sin descanso, igual que entre carrera y carrera. Ahora se trata de seguir construyendo, encontrar cada vez más consistencia y aprovechar al máximo cada fin de semana de competición".