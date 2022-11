Hamilton no descarta otra victoria de Mercedes para cerrar el año

Cargar el reproductor de audio

En las última semanas, Mercedes ha dado varios pasos adelante importantes que le han permitido luchar de tú a tú con Red Bull y Ferrari, de hecho, después de varias oportunidades que podríamos decir que fueron desaprovechadas en Estados Unidos y México, el equipo alemán consiguió la que fue su primera victoria del curso en el pasado Gran Premio de Brasil.

George Russell subió a lo más alto del podio en Interlagos y, no sólo eso, sino que Lewis Hamilton completó lo que fue un doblete para la escudería de Brackley, un resultado que no entraba ni tan siquiera en sus mejores sueños después de un inicio de temporada enormemente decepcionante.

De vuelta al asfalto en lo que será la última cita del curso, el piloto británico tiene entre ceja y ceja lograr su primera victoria, ya que de no hacerlo, sería la primera vez en su carrera deportiva que termina una temporada sin saborear la medalla de oro en, como mínimo, un gran premio.

Sin embargo, las características de Yas Marina, sede del GP de Abu Dhabi, no parecen ser las mejores para el equipo Mercedes, que además verá cómo su máximo rival en estas últimas carreras, Red Bull, podría verse beneficiarse, restándole así muchas opciones de victoria.

Pese a ello, una vez completados los primeros entrenamientos libres del fin de semana, Hamilton, que lideró la FP1, se mostró positivo, aunque reconoció que la segunda sesión de prácticas aún podría haber ido mejor.

"La FP1 se sintió bastante bien. En la FP2 el equilibrio estaba bastante mal, así que hice algunos cambios pero simplemente no eran los correctos, hemos tenido que luchar mucho con el sobreviraje".

"Esa ha sido principalmente mi limitación. Haremos algunos cambios para mañana, pero por lo demás, somos relativamente competitivos, estamos ahí en la pelea", aseguró el británico.

En cuanto al ritmo en tanda larga del Mercedes W13, el siete veces campeón del mundo no fue tan positivo: "Mi ritmo no era muy bueno, pero no sé dónde está en comparación con los demás, tendremos que comprobarlo".

"Creo que se ve un poco más igualado, Red Bull es un poco más rápido aquí. No esperábamos que esta fuera nuestra mejor carrera, la verdad, pero trabajaremos duro esta noche".

"Generalmente, parece que estamos ahí, así que espero que podamos dar una buena pelea, y quién sabe", dijo para finalizar Lewis Hamilton.

A falta de una carrera para cerrar el telón a la presente temporada, el británico está quinto en la clasificación de pilotos con 240 puntos, 15 por detrás de su compañero George Russell y seis unidades por delante de Carlos Sainz, por lo que Hamilton todavía tiene mucho en juego.