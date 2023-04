Hamilton, negativo con Mercedes de cara al resto del GP Australia

Cargar el reproductor de audio

Con dos quintas posiciones en las dos primeras carreras del curso, Lewis Hamilton no ha tenido el arranque de temporada esperado, sobre todo después de un complicado 2022 en el que todo el equipo centró todo su foco en el coche de 2023, que estaba destinado a devolver a Mercedes directamente a las primeras posiciones de la parrilla de la máxima categoría.

Sin embargo, eso no ha sido así y, ya en la tercera ronda de la campaña, el piloto británico parece empezar resignado con un W14 que, por el momento, aspira a ser quinto como mejor resultado, como reconoció el siete veces campeón del mundo una vez concluidos los dos primeros entrenamientos libres del viernes en Melbourne.

Al final de la FP2, Hamilton analizó la primera jornada del Gran Premio de Australia 2023 y se mostró un tanto negativo de cara al resto del fin de semana, también por las pocas pruebas que la lluvia permitió hacer en la segunda sesión de prácticas, algo que era vital para los de Brackley.

"La mañana fue buena, la tarde no tanto. Por la mañana me sentí un poco mejor, pero luego hemos hecho algunos cambios que no han funcionado. Así que vamos a tener que revisarlo esta noche. Y más tarde además llovió, por lo que no ha sido el mejor día".

"Y es como, realmente no aprendes mucho cuando las condiciones están más o menos en el medio. Así que lo que intentas hacer es mantener el coche lo más seguro posible", añadió el veterano piloto de Mercedes. "Está claro que no competiremos contra los Red Bull. Solo tenemos que intentar llegar a lo más alto posible. Así que, siendo sincero, creo que tenemos ritmo para acabar más o menos en la quinta posición, al igual que en la última carrera".

Sin embargo, más allá de lo deportivo, Hamilton quiso destacar otro aspecto que le preocupa mucho sobre todo de cara a la clasificación de este sábado en Albert Park. En los Libres 1, la sesión en la que más acción hubo, muchos pilotos se quejaron del tráfico, que podría ser caótico e incluso peligroso una vez llegue la hora de la verdad al asfalto australiano.

"El tráfico siempre es un problema aquí, pero lo ha sido más aún en la FP1. Creo que todos tuvieron problemas y todos fueron demasiado lentos al rodar por la línea de carrera, pero espero que eso no vuelva a pasar y no nos metamos en el camino del otro", concluyó el británico.

A la espera de que se confirmen los ritmos y teniendo en cuenta que los equipos llegarán un poco más a ciegas a esta clasificación en comparación con las de Bahrein y Arabia Saudí, se espera que tanto Hamilton como George Russell, los dos pilotos de Mercedes, estén en la lucha con Aston Martin y Ferrari por la segunda fila de la parrilla.

