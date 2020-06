Roger Williamson

Roger Williamson falleció el 29 de julio de 1973, con 25 años, en Zandvoort, Holanda. El británico perdió la vida tras un impacto muy fuerte contra las barreras que hicieron que su coche quedara volcado y en llamas. Su compañero, David Purley, frenó y trató de dar la vuelta al coche, pero no pudo. Los comisarios se negaron a ayudar porque no tenían ropa ignífuga. Purley les quitó un extintor, pero no fue suficiente. Pasaron 8 minutos y llegó el camión de bomberos, controlaron el fuego y dieron la vuelta al monoplaza solo para encontrar a Williamson muerto.