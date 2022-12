Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Estados Unidos de este año se saldó con un récord de 440.000 espectadores en tres días y ha animado a los responsables de la Fórmula 1 a seguir aumentando su presencia en el mercado estadounidense. Después de todo, habrá una tercera carrera en América en 2023, es decir, el Gran Premio de Las Vegas.

Lewis Hamilton cree que será un gran éxito. "No tengo ninguna duda de que harán un gran trabajo", afirma el piloto de Mercedes. "Va a ser absolutamente increíble. Creo que, sin duda, va a ser una de las carreras más importantes".

"La pista no será tan grande como la de esta carrera (la de Austin), eso ya lo puedo asegurar. Los circuitos de carretera no son tan buenos como los circuitos más abiertos, y especialmente los circuitos más nuevos no suelen ser tan buenos".

La carrera nocturna en Las Vegas será "enorme"

"Es una pista fantástica", dice Hamilton con entusiasmo sobre el Circuito de las Américas. "Es una pista en la que se puede correr. Es bonito y amplio, pero la ciudad (Las Vegas) y el ambiente probablemente no se puedan comparar con nada. Con todas las luces de la noche, va a ser enorme".

Pero también pudo maravillarse ante el récord de público en Austin: "Es bonito ver que por fin tenemos este alcance, que la gente aquí en Estados Unidos es aficionada al deporte y que aporta gran energía. El espectáculo es fantástico".

"Cuando ves el desfile de los jinetes, ves el público y la energía que desprenden... están totalmente metidos en esto", dijo, alabando el entusiasmo de los aficionados. "Cuando estuvimos en la zona de los aficionados, tuvimos la mayor afluencia de público que hemos tenido nunca".

"Muchas, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de venir aquí este fin de semana. Y a los responsables de la pista por organizar un evento tan bueno".

Austin es el lugar favorito de Hamilton

Austin ha sido una de sus carreras favoritas durante muchos años, insiste Hamilton. "Gané aquí en 2012, la primera carrera. Estuve tan cerca, que posiblemente podría haberlo hecho de nuevo esta vez". Sin embargo, el piloto de Mercedes fue derrotado por Max Verstappen en las etapas finales, llegando finalmente a terminar segundo.

En estos últimos diez años, no sólo la Fórmula 1, sino también la ciudad, han cambiado mucho, afirma Hamilton. "Siempre he pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando vine por primera vez a Austin en 2012, tuve una gran carrera".

"Cuando voy a la ciudad ahora, veo su crecimiento, los nuevos edificios, los nuevos hoteles, simplemente mucho crecimiento, y hay mucha más gente. He podido ver mucho más de la ciudad en estos últimos años, y me siento muy, muy a gusto aquí".

"Diría que esta fue probablemente mi estancia favorita durante ese tiempo. Vivía en las afueras, y tenía una vista de la ciudad todos los días. Definitivamente es un lugar en el que podría vivir. Nueva York sigue siendo mi ciudad favorita, pero diría que esta está muy, muy cerca".