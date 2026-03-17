¿Hamilton ha vuelto? Por qué su primer podio con Ferrari dice mucho más

El rugido de los motores en Shanghai siempre ha tenido algo especial para Lewis Hamilton. Como si el asfalto del trazado chino guardara una parte de su historia. En esa pista, Lewis ha ganado seis veces. No es casualidad que en la Fórmula 1 lo hayan llamado a menudo "el Rey de China". Shanghai, para el Sir británico, ha sido en múltiples ocasiones un escenario de dominio, de control absoluto, de esos domingos en los que la carrera parece plegarse a la voluntad de un campeón.

Eso sí, queda la sombra de 2007 y de aquella grava que frenó un sueño mundial a un paso de la meta. Pero, en conjunto, es un circuito que ha caminado muchas veces junto a su carrera. Y quizá por eso no podía haber un lugar más simbólico para su primer podio con la Scuderia Ferrari.

El número 203 de una trayectoria que hace tiempo dejó de ser solo una secuencia de estadísticas. Cuando el 1 de febrero de 2024 se anunció su fichaje por Maranello, la sensación dominante fue el asombro. Incredulidad, casi. Durante años, Hamilton había sido el rostro de la era moderna de Mercedes, el símbolo de un capítulo anglosajón de la Fórmula 1 escrito a base de títulos y récords. Imaginarlo vestido de rojo parecía surrealista, como si dos mundos pertenecientes a épocas distintas se hubieran encontrado de repente.

Las expectativas, inevitablemente, eran enormes. Se hablaba abiertamente de título mundial, de una última gran hazaña, de un matrimonio destinado a entrar de inmediato en la historia. Luego la realidad se mostró más complicada. Los monoplazas de la era efecto suelo nunca han sido sencillos para él. El feeling no llegó de inmediato, los resultados del primer año de rojo fueron más difíciles de lo previsto y, poco a poco, se deslizó la duda más cruel en el deporte: que quizá el tiempo de Lewis había pasado de verdad.

El podio del pasado domingo no borra esos meses. Pero los reinterpreta. Porque ese tercer puesto es mucho más que un simple resultado. Es una respuesta. Una respuesta a quienes habían empezado a describir a Hamilton como un campeón "acabado", un piloto en el último capítulo de su carrera más por nostalgia que por competitividad real. Verlo volver al podio con Ferrari significa recordar a todos que el talento no desaparece de repente y que las leyendas no dejan de serlo solo por atravesar un momento complicado.

Pero también es un mensaje interno para la propia Ferrari. Porque en Maranello el futuro ya tiene un nombre que muchos observan con atención: Oliver Bearman, hoy en Haas F1 y considerado uno de los proyectos más interesantes de la cantera Ferrari. El podio de Hamilton no cambia los planes a largo plazo, pero lanza una señal clara: para el presente, el sitio junto a Ferrari sigue siendo suyo.

Y luego está quizá el mensaje más directo, el dirigido a quien comparte el box con él cada fin de semana: Charles Leclerc. Durante meses se habló de Ferrari como el equipo construido alrededor del talento del monegasco, con Hamilton llamado casi a ejercer de guía, de referencia, de presencia imponente pero quizá ya no dominante. El podio en China recuerda, en cambio, que el siete veces campeón del mundo no ha llegado a Maranello para hacer de actor secundario. Ha llegado para competir. Y para estar ahí.

Ese podio contó mucho más que una simple carrera. A su lado estaba Andrea Kimi Antonelli, el joven talento italiano que ese mismo día logró su primera victoria. Y aquí conviene detenerse un instante. Hay algo, en esa imagen del podio, que escapa al cronómetro y a las clasificaciones, pero que cuenta la esencia más profunda de la Fórmula 1.

Por un lado está el pasado y el presente de este deporte: la leyenda, el hombre que definió una era, que reescribió récords y significados, que hoy viste de rojo y sigue buscando nuevos capítulos que añadir a su historia. Por otro, está el futuro que toma forma, el talento que irrumpe, la promesa que se convierte en realidad justo en ese momento, con su primera victoria.

Dos generaciones que se rozan, dos trayectorias que se cruzan por un instante, como si la Fórmula 1 decidiera, de vez en cuando, contarse a sí misma. Mostrar, en una sola imagen, todo lo que ha sido, lo que es y lo que será. Es una fotografía romántica, de respeto silencioso, de distancias que no son solo generacionales, sino también simbólicas.

Un momento destinado inevitablemente a acaparar gran parte del protagonismo, donde como tercer actor casi accidental estaba George Russell. Un detalle nada menor: el hilo conductor entre las dos épocas de Mercedes, la dominada por Hamilton y la que hoy parece volver a resultar inquietante.

Hablando de romanticismo: las palabras "Forza Ferrari" pronunciadas por Lewis nada más cruzar la meta son el sonido de un nuevo capítulo que por fin empieza a tomar forma. La voz de un piloto al que muchos empezaban a situar en el ocaso y que, sin embargo, sigue ahí, recordando por qué su nombre pertenece a la leyenda. Siete títulos mundiales, récords reescritos, toda una era moldeada en torno a su talento.

Pero este deporte vive de ciclos. El tiempo avanza rápido, llegan nuevas generaciones, nuevos nombres dispuestos a adueñarse del futuro. Shanghai, por un momento, los reunió a todos. El presente de Antonelli. El pasado y la grandeza de Hamilton. Y ese puente invisible entre ambas épocas representado por Russell. A veces, uno piensa que hay una verdad que la Fórmula 1 sigue demostrando temporada tras temporada: que las leyendas no dejan de escribir historias. Solo cambian el color de la tinta. Y esta vez es rojo.