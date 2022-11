Hamilton quiere adelantar a Ferrari "por las bonificaciones"

Cargar el reproductor de audio

La escudería de Maranello tiene actualmente una ventaja de 40 puntos a falta de disputar los últimos dos grandes premios de la temporada, además de una carrera al sprint en el trazado de Interlagos este fin de semana.

A principios de año, la posibilidad de que Mercedes superara a Ferrari parecía muy remota, pero los sólidos resultados de Lewis Hamilton y George Russell, junto al progreso del equipo, han hecho que esa distancia se reduzca con el transcurso de los grandes premios.

Hamilton dijo que conseguir el segundo puesto sería importante, no sólo en términos de prestigio, sino también por la bonificación económica que generaría para el personal.

"Sé lo importante que es para el equipo y para todos en términos de bonificaciones", dijo Hamilton.

"Especialmente en una época en la que los precios se han puesto por las nubes, y los costes de vida en el Reino Unido se han disparado".

"Lo sé porque me lo han dicho y puedo ver lo importante e impactante que es para ellos, y también lo mucho que nos hemos esforzado para ponernos al día", declaró.

"Sé que sería una sensación increíble si pudiésemos (ganar). Si somos realistas, Ferrari ha tenido un coche increíble la mayor parte del año, no sé qué pasó el fin de semana pasado, pero lo más probable es que vuelvan a estar delante en Brasil, pero ¿quién sabe? No es fácil ganarles".

"Pero si lo hiciéramos, creo que sería una remontada increíble, y eso supone enviarles un mensaje (a Ferrari) de que vamos en serio".

Hamilton no dio gran importancia a la sugerencia de que el tercer puesto sería beneficioso por el tiempo extra en el túnel de viento y el uso del CFD bajo las reglas de pruebas aerodinámicas.

"En términos de R&D, no conozco todas las implicaciones, si terminas más atrás, tercero en lugar de segundo, tienes más tiempo en el túnel de viento".

"Los ingenieros pueden decir si eso es lo que quieren o no. Creo que en este momento, que estamos en plena carrera, queremos ganarles, así que ese es nuestro objetivo".

Hamilton insistió en que está concentrado en las últimas carreras de la temporada, y cree que Interlagos podría ser un mejor escenario para Mercedes, más que Abu Dhabi.

"Mi intención es maximizar las dos próximas carreras. Creo que nosotros, como equipo, estamos centrados en asegurarnos de que tenemos un coche con el que podemos competir el año que viene. Sinceramente, cada vez que llegamos a una pista, nos sorprendemos de una manera u otra de lo grande que es la diferencia o, por el contrario, de lo cerca que estamos.

"No sé si el coche será espectacular aquí (en Interlagos). No sé si estaremos tan cerca como en la última carrera, no creo que lo estemos, pero sabemos dónde va a funcionar y en qué curvas no va a ir tan bien. Así que de las dos próximas carreras, esta es la mejor para nosotros. La siguiente creo que con esas largas rectas será difícil", apostilló Hamilton.

Russell, compañero de equipo de Hamilton, cree que Mercedes podría vencer a Ferrari este fin de semana.

"Definitivamente hemos cerrado la brecha", dijo. "Creo que lo importante es que tenemos que estar por delante de Ferrari. Porque, siendo realistas, Red Bull y Verstappen son demasiado fuertes en este momento".

"Y la única forma en que podremos vencerles es si ellos cometen un error. Y tenemos que estar ahí para aprovechar cualquier situación".

"En este momento, Ferrari está un poco con altibajos, y tenemos que ver dónde estarán aquí. Pero creo que los dos últimos fines de semana han sido bastante buenos para nosotros".