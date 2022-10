Hamilton seguirá mucho tiempo en F1: "¿Por qué iba a dejarlo?"

Cargar el reproductor de audio

A sus 37 años, Hamilton es el segundo piloto más veterano de la parrilla de la F1, solo por detrás de Fernando Alonso, y no se ha perdido ninguna temporada desde su debut en 2007. El contrato actual del inglés con su equipo acaba a finales de 2023, pero no ha dado señales de que el próximo año vaya a ser el de su adiós a la máxima categoría.

El director de Mercedes, Toto Wolff, dijo en una entrevista con Channel 4 antes de la carrera del pasado fin de semana en Singapur que no tenía ninguna duda de que Hamilton renovaría su contrato, revelando que el británico sugirió recientemente que le quedaban otros cinco años.

Hamilton habló sobre su futuro este jueves en Suzuka, diciendo que aunque "no puede decir todavía" que podría seguir otros cinco años, se "sentía bien" y disfrutaba de las carreras.

"Me encanta lo que estoy haciendo", dijo Lewis Hamilton. "Tenemos mucho trabajo que hacer y mucho que conseguir todavía. No tengo pensado irme pronto".

Hamilton ha dejado clara su intención de no solo estar con Mercedes en sus últimos años en F1, sino de disfrutar de los vínculos con el fabricante alemán cuando se retire y siga trabajando en mejorar la diversidad y la inclusión a través de la empresa y de la industria del automovilismo.

Hamilton dijo que "no está grabado en piedra" cuánto tiempo seguirá compitiendo, pero que las conversaciones sobre su futuro eran "más para averiguar qué vamos a hacer".

"Creo que Mercedes puede hacer mucho, no sólo como fabricante de coches", dijo Hamilton.

"Da tantos puestos de trabajo a mucha gente, tiene una plataforma muy poderosa para cambiar las narrativas, está en un lugar para tener un impacto realmente positivo en el medio ambiente de cara al futuro".

"Hay muchas cosas diferentes y quiero formar parte de ese proceso de cambio y trabajo con Mercedes mucho más allá de ganar carreras y campeonatos".

"Pero por ahora, queremos ganar más títulos. Así que ese es el objetivo inmediato".

Hamilton está actualmente empatado con Michael Schumacher en el récord de siete títulos de F1, tras perder de manera controvertida la que habría sido su octava corona ante Max Verstappen en 2021.

Pero Hamilton dijo que lo que influiría en su decisión de cuánto tiempo seguir se trataba más de "dónde estoy en la vida" en lugar de en sus niveles de éxito, y cree que hay mucho trabajo por hacer para promulgar el cambio en la serie.

"No puedo retirarme ahora porque acabo de empezar a ayudar a cambiar y crear un entorno más abierto e inclusivo en este deporte", dijo Hamilton.

"Tengo que quedarme y ayudar a que eso continúe. Además, me siento más sano que nunca, en términos de lo que como, de cómo me preparo, y me encanta correr".

"Lo he hecho desde que tengo uso de razón, desde que tenía cinco años, y eso no va a desaparecer".

"Si todavía estoy en forma y soy capaz de concentrarme, ¿por qué iba a dejarlo? Y todavía puedo hacer las otras cosas al mismo tiempo".

