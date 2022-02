Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton dejó un claro mensaje durante la presentación de su nuevo monoplaza para la temporada 2022, el Mercedes W13. "He vuelto y estaré más fuerte que nunca en 2022", afirmó rotundamente el heptacampeón del mundo.

Después del final de temporada en Abu Dhabi, Hamilton compartió sus impresiones sobre el nuevo campeón del mundo, Max Verstappen, pero no participó en otras actividades relacionadas con los medios de comunicación en lo que restaba de noche.

Unos días después, hizo aparición en un evento de Mercedes en Brackley para celebrar el título de campeones del mundo de constructores, pero se alejó de los focos, apartándose de las redes sociales y desapareciendo prácticamente.

Es bastante habitual que la gente desconecte del trabajo unas semanas durante las vacaciones de navidad y año nuevo, pero la especulación sobre el futuro del piloto inglés aumentó cuando su silencio continuó tras las mismas.

Mercedes no ayudó a acallar los rumores sobre su posible retirada de la F1, que podría llegar a interpretarse como que la amenaza de Hamilton, una de las grandes estrellas de la categoría, de no regresar podría darle algo de motivación extra tanto al nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, como al CEO de la F1, Stefano Domenicali, para seguir adelante con los cambios en el sistema de dirección de carrera.

Lo que menos se apreció fue el hecho de que incluso con un octavo título, Hamilton también podría haber desaparecido un tiempo. Seguramente habría ido a la gala de entrega de premios de la FIA y atendido algunos compromisos publicitarios o a los mismos medios de comunicación, lo habitual entre los pilotos, pero igualmente le habría gustado disfrutar de un parón temporal.

No es fácil apreciar todo lo que conlleva ser un deportista de élite al nivel que han estado Hamilton y Verstappen, especialmente hacia el final de la temporada 2021, cuando la batalla se intensificó y Hamilton necesitó sacar todo lo que tenía para seguir en la lucha.

La atención y concentración necesarias, por no hablar también del esfuerzo físico que supone mantenerse en forma al nivel necesario para competir en esta disciplina, son enormes. Hamilton lleva en esta élite desde 2007, siempre en posiciones que, como mínimo, le han permitido luchar ocasionalmente por la victoria.

Este invierno contaba con una consideración más, ya que necesitaba procesar lo ocurrido en Abu Dhabi y plantearse si quería seguir compitiendo tras lo sucedido en el final de temporada.

Al final y tras reflexionar, Hamilton se dio cuenta de que el deseo de luchar por ese octavo título mundial que le separaría de Michael Schumacher superaba cualquier sentimiento negativo, algo que parecía estar claro desde el principio para aquellos que conocen al piloto de Mercedes.

"Nunca me preocupó que se fuera", dijo el viernes Toto Wolff, su jefe. "Dentro del equipo, sabíamos que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar y, en particular, entender cómo iba a volver con el mejor estado de ánimo posible. Así que, por nuestra parte, no había ninguna preocupación de que no volviera".

"Creo que hizo lo correcto, alejarse del microcosmos de la F1, y apartarse. Apagarse socialmente. Y ha vuelto con una gran mentalidad".

"Es positivo, está decidido. Aún así, la adversidad que se le echó encima lo hará más fuerte. Y, como él ha dicho, está en modo de ataque".

El gran estado de ánimo de Hamilton quedó patente en la presentación del Mercedes W13. Poco después de la presentación, tuvo su primer encuentro cara a cara con los medios de comunicación desde el sábado en Abu Dhabi, aunque fue a través de la plataforma de videollamadas Zoom, dándoles la bienvenida después de muchas semanas de silencio.

"En primer lugar, hola a todos", saludó. "Me alegro de veros a todos. ¡Pensaba que ya estaríamos haciendo esto en persona después de Dios sabe cuántos años! Espero que todos estéis bien y que vuestras familias estén bien y con salud".

"También espero que este sea un gran año para vosotros. Estoy aquí en Reino Unido, hace bastante frío y el cielo está gris, ¡el típico clima británico!".

"Obviamente ha sido un tiempo difícil para mí, a decir verdad. Me gustaría darlos las gracias a todos. A una buena parte de vosotros os conozco desde hace mucho, mucho tiempo, llevamos 15 o 16 años juntos en este viaje".

"Pero el apoyo que me disteis al final del año pasado fue increíble. Os estoy eternamente agradecido a todos. Así que, gracias".

Desde el principio, Hamilton se mostró animado y se involucró con las preguntas, respondiendo a todo lo que le planteaban los periodistas.

El tema más repetido fue qué había pasado por su cabeza durante el invierno. El piloto no esquivó las preguntas y ofreció su explicación de los hechos.

"Simplemente me desconecté, me apagué. Creo que, por un lado, me merecía poder desconectar al final del año. Tengo a mi familia a mi alrededor. En realidad fue un momento poco común en el que estuvimos absolutamente todos juntos y solo me centré en estar con ellos".

"Claro que me tomé un tiempo para digerir lo que había pasado, y creo que sigue siendo algo difícil de entender. Pero me sirvió para volver más fuerte, ya que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que me centré solo en entrenar, en ponerme en forma y en disfrutar del tiempo libre, porque se pasa rápido".

¿Pensó Hamilton en retirarse de la Fórmula 1?

"¡He pensado en retirarme tantas veces!", comentó el británico. "Estoy bromeando. No, de verdad que no lo he hecho. Por supuesto, al final de cada temporada te lo planteas, y la cuestión es si estás dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo que requiere ser campeón del mundo".

"Creo que mucha gente subestima lo que es necesario para ser campeón. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. No es simplemente llegar y subirse al coche".

"Así que sí, la pregunta es: ¿quieres sacrificar el tiempo? ¿Crees que puedes seguir adelante con la misma intensidad? Este es un proceso mental normal para mí".

"Pero claro, este se vio agravado por un evento importante. Y creo que, al final, un deporte que he amado toda mi vida... Hubo un momento en el que, obviamente, perdí un poco la fe en el sistema".

"Pero por lo general soy una persona muy decidida. Y me gusta pensar que aunque momentos como este pueden definir las carreras deportivas de otros, me niego a dejar que esto defina la mía. Y por eso estoy centrado en ser lo mejor que puedo ser, y volver más fuerte".

Cuando los periodistas le pidieron que explicara su estado de ánimo actual con más detalle, Hamilton destacó la importancia del parón invernal.

"Con estas temporadas tan largas, no hay tanto tiempo libre como uno espera. Parece hacerse cada vez más corto. Pero creo que a lo largo de los años he aprendido a ser eficiente con mi tiempo, con mi recuperación, y después con el entrenamiento, y la reconstrucción, tanto del cuerpo como de la mente".

"Pero me siento muy bien. Me siento en forma. Naturalmente, tener un año más de experiencia siempre ayuda. Y siempre siento que a través de este tipo de experiencias puedes convertir esa emoción en fuerza, y en poder".

"Eso es lo que estoy haciendo. Lo pongo en mi entrenamiento. Lo pongo en el trabajo que hago con los hombres y mujeres que forman parte de este equipo".

"Y si la gente cree que lo que vio al final del año pasado fue lo mejor de mí, tienen que esperar para ver este año".

Esta última frase resumió cómo se siente de cara a la temporada 2022 y cómo ha convertido la decepción que sintió en diciembre en algo positivo para sí mismo.

Algo que Hamilton no quiso comentar en detalle fueron las circunstancias específicas de Abu Dhabi, y cómo se desarrolló la última parte de la carrera.

"Era algo que tenía muy claro en la cabeza, la experiencia, y, por supuesto, todo eso se repitió en mi mente bastante en las semanas siguientes a la carrera. No recuerdo lo que le dije a Max, todo está un poco borroso después de aquello. Así que no lo he revisado, no quiero volver atrás, quiero mirar hacia adelante".

Parte de ese cambio de enfoque hacia el futuro gira en torno a los cambios anunciados por Ben Sulayem, nuevo director de la FIA, con una sincronización perfecta (publicados el día antes de la presentación de Mercedes), y rematada por la confirmación de la salida de Michael Masi del puesto de director de carrera de la F1.

"Aunque no podemos cambiar el pasado, y nada podrá cambiar realmente cómo me sentí en aquel momento, y cómo me siento ahora con respecto a la situación, es bueno ver que la FIA está tomando medidas para hacer mejoras", dijo Hamilton.

"Creo que la responsabilidad es la clave, y tenemos que aprovechar este momento para asegurarnos de que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más en este deporte nunca más".

"Todo lo que ha dicho la FIA es bienvenido. Pero tenemos que asegurarnos de seguir vigilando y asegurarnos de que realmente estamos viendo esos cambios, y las reglas se aplican de forma justa, precisa y coherente".

Cuando se le preguntó si tenía fe en el sistema renovado de la FIA, añadió: "Yo pongo la fe y la confianza una al lado de la otra. La confianza puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Pero ganarse la confianza del resto es algo que se construye a lo largo de un periodo de tiempo muy largo".

"Así que, aunque no lo vi venir, como ya dije, este primer anuncio que hicieron ayer es quizás un primer paso de eso. Pero no necesariamente cambia todo todavía. Tenemos que verlo en acción, y creo que llevará un poco de tiempo".

"Pero en este momento no estoy centrado en esto. Solo estoy poniendo toda mi energía y tiempo en asegurarme de que soy el mejor que jamás se ha visto".

Hamilton también contestó a una pregunta sobre su relación con Verstappen y el equipo Red Bull, tras lo complicadas que fueron las cosas entre ellos al final de la temporada 2021. El inglés mantuvo el foco alejado de su rival holandés.

"Esto no tiene nada que ver con Max. Él hizo todo lo que un piloto haría si tuviera la oportunidad que tuvo. Es un gran competidor, y nos enfrentaremos en otra batalla como lo hicimos el año pasado, y espero que nos portemos bien... Obviamente creceremos a partir de estas carreras y experiencias que tuvimos durante toda la temporada pasada".

"Pero no tengo problemas con él. No le guardo rencor a nadie, creo que no es algo bueno llevar eso encima. Sigo adelante, no me quedo estancado en el pasado".

"Y, como he dicho antes, me siento fresco, centrado y totalmente enfocado. Este año no tengo nada que me lastre y me impida avanzar. Tampoco lo tenía el año pasado, pero no voy a dejar que esa experiencia sea una de ellas".

No hay duda de que Hamilton está de vuelta y con ganas de iniciar la competición. La llegada de George Russell a la escudería Mercedes lo hace todo más interesante, mientras que las nuevas reglas suponen un reto bienvenido para un tipo que sabe cómo explotar al máximo un coche y llevar a sus ingenieros al límite.

A sus 37 años, sigue mejorando, como demostró el año pasado. Hamilton siempre ha utilizado las experiencias negativas para motivarse aún más, pero ahora todo depende ahora de lo bueno que sea el nuevo Mercedes W13.