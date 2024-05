Hamilton, frustrado: "En clasificación ya sé que voy a perder dos décimas"

Lewis Hamilton no pudo pasar de la séptima posición en la clasificación del GP de Mónaco, pero aseguró haber hecho una vuelta "genial" con el que coche que tenía, que recalcó que era peor que el de George Russell, que sí contaba con las mejoras del equipo para este fin de semana.

Más allá de los alerones traseros modificados, Mercedes trajo a Montecarlo un nuevo alerón delantero, que sólo está montado en el W15 de Russell y que el siete veces campeón cree que hizo la diferencia entre su séptima posición y la quinta de su compañero de equipo.

"El equipo ha trabajado muy duro en la fábrica para traer una mejora en las dos últimas carreras y otra mejora este fin de semana, pero solo teníamos una y la tiene George. Anticipé que sería difícil superar a George porque tiene el alerón delantero nuevo, pero es genial ver que estamos trayendo mejoras".

"Poco a poco nos acercaremos a lo largo del año a medida que lleguen más actualizaciones. Pero no espero estar por delante de George en clasificación este año", añadió.

Pese a ello, para Hamilton es frustrante ver cómo Mercedes siempre pierde más que sus rivales cuando llega la clasificación: "Pero una vez que llegamos a la clasificación, no lo entiendo, ya sé de salida que voy a perder dos décimas en la clasificación. Eso es frustrante y es algo que realmente no entiendo en este momento. No estoy conduciendo de manera diferente. Las vueltas son realmente geniales, simplemente, no lo sé".

Por otro lado, pese a que haber terminado a poco más de tres décimas de la pole de Charles Leclerc podría ser una buena noticia, Hamilton cree que debido a la naturaleza del Circuito urbano de Montercarlo es un poco engañoso.

"Creo que por alguna razón estamos mucho más cerca este fin de semana, es genial, y el coche, como he dicho, se sentía muy bien. Mucho mejor que en años anteriores, pero aún así, tres décimas y media es mucho aquí, es como seis décimas en otros lugares. Así que todavía estamos lejos", concluyó.

