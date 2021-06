La japonesa se retiró del Abierto francés tras ser multada por la organización del torneo por negarse a hablar con los medios de comunicación después de su victoria en la primera ronda de la edición de 2021.

Antes del comienzo del torneo, Osaka había dicho que no daría "ninguna rueda de prensa" porque "a menudo he sentido que la gente no tiene en cuenta la salud mental de los deportistas y esto es muy cierto cada vez que veo una rueda de prensa o participo en una".

El pasado martes, Hamilton volvió a compartir el comunicado de Osaka en el que anunciaba su retirada de Roland Garros y afirmaba que "la salud mental no es una broma, es algo real y serio" y "asegurémonos todos de que Naomi sepa que no está sola".

La situación ha puesto en el punto de mira la relación de las estrellas del deporte con los medios de comunicación en la era moderna, y a Hamilton se le preguntó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana si había considerado cómo se podría modificar la dinámica de los medios de comunicación en la F1,

“Creo que es una muy buena pregunta. Sinceramente, no he pensado en ello porque solo he venido a hacer mi trabajo", respondió el siete veces campeón del mundo.

El piloto de Mercedes explicó entonces que había "aprendido de la manera más dura" a tratar con los medios de comunicación después de debutar en la F1 con 22 años en 2007 porque "cometí muchos errores y todavía lo hago hoy".

"Puede ser desalentador estar delante de una cámara, no es lo más fácil. Sobre todo si eres introvertido y te cuesta estar bajo ese tipo de presión. Unas personas se sienten más cómodas que otras”.

“He aprendido a lo largo de este tiempo aquí cómo tratar con ello, y trato de seguir aprendiendo. Pero, cuando era joven, me lanzaron al foso y no me dieron ninguna orientación ni apoyo”.

“Lo que sé es que cuando los jóvenes llegan, se enfrentan a lo mismo que yo”.

Lewis Hamilton, Mercedes

"No sé si eso es lo mejor para ellos. Creo que tenemos que apoyarles más y no debería haber presión”.

"Hay situaciones en las que, por ejemplo en el caso de Naomi, ella no se sentía cómoda de hacer algo por su propia salud. La reacción es ridícula. La gente no tiene en cuenta que es un ser humano. Ella dijo que 'no está lo suficientemente bien como para hacer esto ahora mismo'. Creo que hay que tener en cuenta eso y también cómo reacciona la gente, pero más bien hay que apoyarla y animarla, porque creo que... no quiero hablar más".

Antes, en la rueda de prensa, se le preguntó a Hamilton si tenía algún consejo para Osaka para superar los momentos difíciles con los medios de comunicación y si consideraba importante que las estrellas del deporte acudieran a psicólogos deportivos.

"No creo que sea la persona adecuada para decir si es correcto buscar ayuda ", respondió Hamilton. "Nunca me he metido de lleno en la psicología del deporte, pero definitivamente creo que es un tema interesante”.

"No diría que tengo consejos para ella, creo que es una deportista y un ser humano increíble. Su activismo ha sido tan impactante y a una edad tan temprana, con tanto peso sobre sus hombros, es inevitable”.

"El hecho es que cuando uno es joven se le pone en el foco de atención, eso puede pesar mucho. La cuestión es que la mayoría de nosotros no estamos preparados para ello”.

Lewis Hamilton, Mercedes

“Recuerdo que cuando llegué a la Fórmula 1 el equipo tenía un departamento de relaciones públicas, pero nunca me prepararon para ponerme delante de la cámara, nunca me orientaron sobre lo que tenía que tener en cuenta o lo que me ayudaría a pasar por esa situación. Simplemente aprendes de los errores y es increíblemente angustioso, especialmente cuando tienes toda la buena intención y la gente se aprovecha de ello”.

"Creo que ella es increíblemente valiente y le aplaudo por su valentía. Pienso que se trata de preguntar a los que mandan qué tienen que hacer y pensar en cómo reaccionan, porque la forma en que reaccionaron con la multa no fue buena".

"Que alguien que hable de su salud mental personal luego sea multado no está bien. Podrían haberlo manejado mejor, espero que lo analicen a fondo y encuentren una mejor manera de gestionarlo en el futuro”.

"Como atletas, nos exigimos a nosotros mismos y estamos al límite, y solo somos seres humanos".

