Hamilton: "La transición real fue cuando pasó lo de George Floyd"

Cargar el reproductor de audio

El piloto inglés siempre ha sido un gran defensor de los derechos humanos, y nunca se ha guardado sus palabras a la hora de poner sobre la mesa los problemas sociales que afronta el mundo. En repetidas ocasiones se le ha visto hacer gala de diseños de cascos reivindicativos, e incluso usando camisetas en las celebraciones de los podios con diversos mensajes, algo que ya está prohibido por la FIA.

Antes de comenzar la nueva temporada de Fórmula 1, Lewis Hamilton volvió a dar su opinión y revelar el instante en el que comenzó su definitivo cambio en la forma de pensar y actuar. En una entrevista con uno de los patrocinadores del equipo Mercedes, UBS, el siete veces campeón se abrió para tratar de hacer pensar al resto de personas.

El británico dijo: "Nunca he sido bueno acatando las reglas, si alguien me decía que no podía hacer algo, siempre intentaba demostrar que se equivocaba. Lo pienso y creo que el primer sueño para mí era llegar a la Fórmula 1, [y sería] la única familia negra que había allí".

"El objetivo era, obviamente, los títulos mundiales, pero cuando estás ahí, aspiras a hacer algo, como las hermanas Williams o Tiger [Woods]", comentó el inglés. "Los veía en la televisión y pensaba que estaban rompiendo los moldes, y quizá yo nunca lo haría. Más gente joven lo intentaba, y pensé que quizá podríamos hacer algo, por eso creamos algo para cambiarlo, y fue cuando tenía cuando tenía diez años cuando me hacía esas preguntas, aunque es muy, muy delicado, y era muy difícil entenderlo realmente".

Lewis Hamilton no ocultó que fue a partir del fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos cuando se inició ese cambio: "Para mí fue obvio cuando las cosas empezaron a crecer, el momento de transición real fue cuando pasó lo de George Floyd, ahí ves más la violencia que está ocurriendo. Eso fue impactante para mí, y estoy seguro de que también lo fue para más gente, pero me recordó un poco al pasado y las experiencias que tuve en el Reino Unido".

"Allí no tenemos la misma violencia con armas que la que hay en Estados Unidos, pero sigue habiendo discriminación en todo el mundo, y la gente negra lo tiene, yo diría, que con más obstáculos en cuestión de tener una buena educación o un gran trabajo", explicó el británico.

Además, cree que en la Fórmula 1 debería de haber mucha más diversidad, lo que mejoraría las relaciones y el rendimiento de los conjuntos de la parrilla: "En mi deporte no tenemos una pirámide diversificada, no hay muchos de nosotros, solo somos veinte pilotos, no tienes un equipo a tu servicio, sino que sirves a la escudería".

"Mi objetivo es cambiar eso en un futuro, creo que un equipo más diverso siempre es mejor para la organización, como está comprobado, es mejor para las ideas, la creatividad, y se ve en el rendimiento, aunque eso empieza con la educación y el valor de la juventud, que tengan la oportunidad", aseguró. "Cuando yo tenía cinco años y estaba viendo un gran premio, no había nadie negro, y eso podría haber sido un obstáculo para mí, pero seguía siendo mi sueño. Por suerte tenía el apoyo de mi padre".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!