Cargar el reproductor de audio

El porposing llegó a ser tan intenso en el Mercedes de Lewis Hamilton que el piloto tuvo que levantar el pie en las curvas enlazadas del inicio de la recta de meta.

Hamilton confirmó que estaba sufriendo más que su compañero de equipo, George Russell, debido a la diferencia de especificaciones entre los dos W13, que ya había revelado el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después de la clasificación.

También aseguró que tuvo que luchar contra un intenso dolor en la espalda, también causado por el porpoising de su coche en las rectas del circuito.

A pesar de sus problemas, Hamilton pasó de la séptima posición en la parrilla a la cuarta al cruzar meta, aunque también ayudado por el drama de los dos Ferrari, que no terminaron por diferentes problemas en sus coches.

"Hubo muchos momentos en los que no sabía si lo iba a conseguir", dijo. "Simplemente si iba a mantener el coche en pista, porque no sé si lo habéis visto, pero casi perdí el control a alta velocidad varias veces".

"Así que la pelea con el coche fue intensa. Y luego, al final, las últimas 10 vueltas hasta la bandera a cuadros, solo tenía que ir diciéndome por dentro en plan 'puedes hacerlo, lo tienes. Solo aguanta'".

Hamilton confirmó que, en algunos momentos, tuvo que levantar el pie en la recta porque pensó que podría perder el control.

"Sí, porque a veces rebotaba mucho", dijo. "Hubo muchas veces que estuve a punto de ir contra el muro. Así que esa era una preocupación, en cuanto a la seguridad, a casi 300 km/h, chocar contra el muro. No creo que hasta ahora en mi carrera como piloto haya tenido que pensar demasiado en eso".

"Realmente nunca piensas en tener que mantener el coche fuera del muro a esa alta velocidad. Una experiencia muy, muy, muy extraña".

Hamilton admitió que la especificación elegida para su coche, mientras su equipo está inmerso en direcciones de desarrollo paralelas, no había funcionado.

"Estoy contento de que terminar la carrera. Ha sido la carrera más dolorosa que he vivido, la más dura que he experimentado. Pero, sinceramente, George no tuvo el mismo rebote que yo, tuvo mucho menos rebote".

"El sábado perdí tres décimas y media con él solo en las rectas. Tenía una pieza experimental en mi coche, y una suspensión trasera diferente. Así que, al final, es la configuración equivocada".

A pesar de su frustración, Hamilton reconoció que había sido una buena carrera para el equipo: "Sí, realmente, son muy buenos puntos. Hay mucho potencial en este coche. Simplemente no podemos sacarlo del todo hasta que acabemos con este rebote".

"Pero tenemos un coche de aspecto muy diferente al de los demás. Tengo que echar un vistazo y ver si eso es lo correcto o no".

Hamilton confirmó que tuvo que trabajar con su fisioterapeuta, Angela Cullen, para minimizar sus problemas de espalda durante el fin de semana.

"He estado haciendo como crioterapia", explicó. "Y cuando entras ahí durante cuatro minutos, está condenadamente frío, y solo tienes que ir hablándote a ti mismo, y decir que puedes, ya sabes, simplemente tranquilizarte y sonreír mientras lo haces".

"Tengo que pensar en toda la gente que confía en mí para conseguir esos puntos. Así que eso es realmente en lo que estaba centrado. Pero esto es sin duda lo peor. Yo nunca lo he pasado tan mal como este año".

"George no tiene ningún problema de espalda. Pero la suya es una espalda como 10 años más joven que la mía".