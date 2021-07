Hamilton niega haber usado "tácticas" en Hungría y lanza un mensaje

Lewis Hamilton salió al circuito del Hungaroring para un último intento en la Q3 por delante de los dos Red Bull, y por detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas, que acabó clasificándose segundo tras Hamilton. Ambos pilotos de Mercedes parecieron conducir más lento de lo que cabría esperar.

Hamilton pasó muy lentamente por el pitlane una vez que Verstappen salió de boxes detrás del siete veces campeón del mundo, mientras que Bottas ralentizó su ritmo en las últimas curvas, lo que significó que Verstappen llegó justo para iniciar la segunda tanda de la Q3 y Pérez se quedó fuera, pero mantuvo la cuarta posición para la parrilla.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, describió lo sucedido como "un poco de tácticas" y considero que Hamilton estaba "en su derecho de hacerlas", en declaraciones a Sky Sports F1 inmediatamente después de que terminara la clasificación en Hungaroring.

Pero el campeón del mundo explicó que no había sido algo táctico y que Mercedes simplemente estaba tratando de dejar un hueco en previsión de que el resto de participantes en la Q3 se acercaran a baja velocidad en las últimas curvas de sus respectivas vueltas de calentamiento para tratar de preservar la vida de los neumáticos.

A la pregunta de Motorsport.com sobre los comentarios de Horner, así como un tuit del ex piloto de F1 Romain Grosjean aparentemente en referencia a la Q3 en el que se leía "Si eso se hizo a propósito, no es algo bonito...", Hamilton respondió: "Quiero decir que es una tontería”.

"Todo el mundo iba lento, ¿no han visto a los demás? No lo entiendo. ¿Creen que podría haber ido más rápido y estar más cerca de Valtteri?. Todo el mundo estaba haciendo una vuelta de salida lenta y no fue diferente a cualquier otra”.

"Por supuesto, cada vez que salimos intentamos preparar los neumáticos y mantenerlos más fríos porque se calientan mucho a lo largo de la vuelta. No estaba haciendo ninguna maniobra astuta. No necesito jugar ninguna táctica. Sé lo que estoy haciendo en el coche y es lo suficientemente rápido, por lo que no necesitamos usar tácticas”.

"Así que, los que están haciendo los comentarios no saben nada sobre el trabajo que hacemos aquí, que es probablemente la razón por la que no están conduciendo en F1".

Al explicar su ritmo lento en el pitlane y en la salida de boxes, Hamilton dijo: "Fuimos uno de los últimos coches en salir. Sabía que por delante de Valtteri y de quien estuviera por delante, todos se agruparían hacia el final de la vuelta, así que intenté hacer un hueco lo más grande posible".

"Y luego, incluso con eso, al final de la vuelta tuvimos que apartarnos y esperar a que todo el mundo pusiera en marcha su vuelta”.

“Yo estaba intentando asegurarme de tener el mejor espacio delante de mí. Pero, en última instancia, creo ahora que de nosotros probablemente yo tenía la mejor preparación de los neumáticos para esa vuelta porque todo el mundo iba lento".

Hamilton también sugirió que su última vuelta de calentamiento "definitivamente no fue perfecta", ya que su posterior vuelta rápida terminó siendo 2,335 más lenta que la "hermosa" vuelta que había logrado al inicio de la Q3 y que le dio la pole.

"Hacia el final [de la última vuelta de calentamiento de la Q3] probablemente perdí demasiada temperatura en los neumáticos, en los delanteros", dijo. “Al principio de la vuelta no fue muy bien y no pareció mejorar más adelante, pero estoy muy agradecido de que el equipo haya trabajado tan duro para que el coche esté donde está hoy".