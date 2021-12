Hamilton ve "justo" que se recuerde que un accidente será duramente sancionado

Lewis Hamilton y Max Verstappen están empatados a puntos y se jugarán el título mundial en la última carrera del año, algo que solo sucedió en la temporada 1974, con Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni. Para añadir más picante, la FIA decidió reunir a los dos contendientes en la misma rueda de prensa, celebrada el jueves del Gran Premio de Abu Dhabi.

Todos en el paddock tienen presente la posibilidad de que el británico y el neerlandés repitan escenas del pasado para decidir el campeonato, como pasó en Japón en 1989 y 1990 con Ayrton Senna y Alain Prost, o en Jerez en 1997 con Michael Schumacher y Jacques Villeneuve.

Si esto sucediera y los dos acabaran fuera de carrera, Max Verstappen se convertiría en campeón del mundo por primera vez por ganar más carreras que el de Mercedes en 2021. Cuando se le planteó el escenario, Hamilton respondió a los titulares de la prensa: "No hay mucho que añadir a eso, no puedo controlar las cosas que están a mi alrededor, solo las que hago en relación a mi preparación y en cómo me comporto".

"Hemos hecho una fantástica remontada como conjunto, y hemos logrado una buena posición en estas carreras. Vamos a ir a por todas con el mismo pensamiento, y no vamos a gastar energías en cosas que están fuera de nuestro control", comentó.

Hamilton no quiere pensar en hipotéticos acontecimientos en Yas Marina, y cree que lo mejor es centrarse en él mismo: "Este es un territorio desconocido como equipo y, obviamente, con el año que hemos tenido, estoy seguro que mucha gente habría descartado que estuviéramos tan cerca justo al final del año. Creo que ha sido un gran esfuerzo de las personas que están en fábrica y de las están en el circuito, y nadie ha logrado ocho títulos antes".

"Estoy aquí para hacer el mejor trabajo que pueda con este increíble equipo y, volviendo a lo anterior, nunca pensé que llegaríamos empatados a esta última carrera", expresó el heptacampeón.

Al inglés también se le preguntó por la polémica acción en Arabia Saudí, donde Max Verstappen frenó "erráticamente" y provocó que ambos se tocaran: "Lo primero, creo que eso es cosa del pasado, y que los comisarios han tomado nota de lo que pasó. Esperemos que no sea necesario recurrir a ellos y que tengamos una gran carrera y acabemos delante".

"No tengo una opinión al respecto, estoy aquí para hacer mi trabajo, y no quiero ver a los comisarios más de lo que ellos quieren verme a mí", reafirmó.

El de Mercedes luchará por su octavo título, pero dijo que no lo ve como una opción para superar a Schumacher y convertirse en el más laureado de la historia: "Este es un mundial más, no lo veo como un número. Siempre enfoco cada temporada como un año que empieza desde cero, desde el momento de empezar a entrenar y te centras en ganar".

"No pongo el número 1 en mi coche, sino que voy con el 44 porque no me considero el campeón de ese año, pienso en que estoy luchando por ganar otro título", dijo.

El domingo, cuando se apaguen las luces del semáforo, afrontará 58 vueltas para conseguir su objetivo: "Tuve la suerte de estar en Dubái, solo entrenando y enfocado en recuperarme para la última carrera. Me aseguré de tener de tener un día libre, no hice paracaidismo, pero fui al túnel con un ventilador para practicar y aprender, fue genial".

"Recuerdo lo que es ir a por el primero, y me siento agradecido, porque he tenido esa experiencia y esa montaña ruda de sentimientos por las que pasas", finalizó.