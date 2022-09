Hamilton se disculpa con Mercedes tras su calentón en Zandvoort

Cargar el reproductor de audio

Cuando apreció el coche de seguridad por el abandono de Valtteri Bottas en mitad de la recta principal, Red Bull hizo que Max Verstappen pasara por el pitlane para montar un juego nuevo de neumáticos blandos mientras Mercedes mantenía a sus dos monoplazas en pista, Lewis Hamilton y George Russell, para intentar el doblete.

Una vuelta después de que el Safety Car interrumpiese la marcha, los de las flechas de plata cambiaron de opinión para que el más joven de la dupla parase a cambiar al compuesto blando, pero no hicieron eso con el heptacampeón del mundo, que trataba de aguantar al líder de la general con sus gomas medias.

Sin embargo, no pudo evitar el ataque del Red Bull y su adelantamiento, aunque eso no fue todo, ya que Hamilton fue cayendo poco a poco hasta el cuarto puesto mientras veía cómo Max Verstappen lograba otro triunfo.

Durante la carrera, en la radio de Mercedes, el inglés descargó su frustración por la estrategia: "No puedo creer que me hayan jodido de esa manera, no puedo decir lo cabreado que estoy ahora mismo".

Después, ante los medios, el británico se disculpó con su escudería, y admitió que sus emociones se apoderaron de él tras haber estado en la lucha por su primer triunfo en una complicada temporada: "Estaba al borde del colapso con mis emociones, y quiero disculparme con el equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente perdí la cabeza por un segundo".

"Pero creo que saben que tengo mucha pasión, y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí sufriendo en la última cita, y hoy estuvimos luchando con los Red Bull. Fuimos más rápidos que la mayoría en muchos lugares", señaló Hamilton. "Sin el coche de seguridad creo que habríamos luchado por la victoria con una sola parada, algo que no creo que los demás pudieran hacer".

"Hay muchas cosas buenas que sacar de esto, el coche por fin funcionaba. Si logramos que esto pueda ser igual en las próximas carreras, vamos a seguir respirando en su nuca, y vamos a lograr esa victoria", aseguró el inglés.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, que habló con su piloto en la vuelta de regreso al parc fermé para decirle que le explicarían su decisión con la estrategia en la reunión posterior a la prueba, indicó que su escudería hizo la apuesta para ir a por el triunfo, dividiendo las opciones entre Hamilton y Russell en lugar de optar por un resultado conservador.

"Es muy emocional para el piloto, estás cerca de la victoria y te comen así, por lo que está claro que todas sus emociones salen a la luz", afirmó el director de las flechas de plata. "Tú, como piloto en el cockpit, estás solo y no ves lo que está pasando. Discutimos en ese momento, ¿nos arriesgamos para intentar ganar? Sí, nos arriesgamos".

"Tenía unos neumáticos de cinco vueltas, y mantenerse en pista era lo correcto", dijo Wolff. "Al final no le funcionó, pero prefiero arriesgarme para vencer con Lewis [Hamilton] antes que asumir terminar segundo o tercero".

