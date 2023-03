Hamilton pone en 1,5 segundos la diferencia con Red Bull F1

Cargar el reproductor de audio

Mercedes tuvo que soportar una mala temporada 2022 con problemas en su monoplaza debido al porpoising, pero confiaba en poder sacar mucho más potencial de una evolución del mismo concepto. Sin embargo, los alemanes descubrieron en el inicio en Bahrein que no había hecho ni de lejos el progreso que esperaban y terminaron como el cuarto equipo, por detrás de Red Bull, Ferrari y Aston Martin.

Antes del Gran Premio de Arabia Saudí, Lewis Hamilton dijo que la escudería temía ser hasta un segundo y medio por vuelta más lento que los de Milton Keynes, después de ver cómo Max Verstappen dominó a placer la primera cita del curso: "El año pasado éramos muy lentos, y estábamos sufriendo, no solo en las rectas, sino que tuvimos que llevar un alerón mucho más grande perdiendo [tiempo] en las curvas".

"Esta campaña es sobre todo en los giros. En las calles somos rápidos, pero en la salida [de las curvas], [Red Bull] tiene mucha mejor [tracción] trasera", continuó el británico. "Así que creo que en la carrera no estaban apretando, y por eso pienso que son más rápidos de lo que parecía, lo que tememos es que sean un segundo y medio por vuelta más rápidos".

"Necesitamos que esos Red Bull no acaben la carrera, que los Ferrari tampoco, quizá ahora que los Aston Martin no lo hagan para que nosotros ganemos en este momento, pero eso no significa que no podamos alcanzarles", explicó Lewis Hamilton en la rueda de prensa del jueves en Yeda.

Tras la prueba de Bahrein, el inglés dijo que el equipo no escuchó algunas de sus preocupaciones sobre el desarrollo del monoplaza, y aunque indicó que "no fue necesariamente la mejor elección de palabras", sí sintió que Mercedes no sería capaz de recortar distancias una vez que vio que el concepto del coche de 2023 seguía siendo muy diferente en comparación con la competencia.

"En retrospectiva, no fue necesariamente la mejor elección de palabras, pero hay veces en las que no estás de acuerdo con ciertos miembros de la escudería. Lo importante es que seguimos comunicándonos, que trabajamos juntos, que sigo creyendo al 100% en este equipo", reflexionó un Lewis Hamilton que también habló de los zeropods de los de Brackley. "Sabía que no estábamos en el lugar correcto cuando vi el coche por primera vez, parecía muy diferente al resto, y eso siempre es angustioso".

La actuación de Bahrein llevó al director de los germanos, Toto Wolff, a decir que Mercedes debía cambiar su diseño para volver a la senda del triunfo, algo en lo que el heptacampeón estuvo de acuerdo: "Hemos visto que la prueba está, y hemos descubierto dónde está el rendimiento, además de cómo la gente lo está extrayendo. Ahora debemos empezar a tomar algunas decisiones audaces, algunos movimientos con el fin de cerrar la brecha con los líderes".

"Lo más probable es que [Red Bull] se lleve todo este año, a menos que Ferrari pueda pararlos, pero esperamos que en algún momento podamos recortar distancias", continuó Hamilton. "En ese instante, probablemente será demasiado tarde como para luchar por el campeonato, pero podríamos darle todavía la vuelta a la tortilla".

Cuando se le preguntó sobre si ya se habían tomado decisiones tras un decepcionante inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo respondió: "Creo que estamos en ello, sí".

No te pierdas el Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1: Horarios del GP de Arabia Saudí de F1 2023 y cómo verlo

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!