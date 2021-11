Hamilton: "Pensaba que sería tercero y lideré la clasificación"

Lewis Hamilton comenzará desde la primera posición en la última carrera sprint del año, pero estará presionado por su máximo rival por el título mundial, Max Verstappen, que saldrá en segundo lugar.

El piloto británico tendrá en su mano sumar tres puntos en caso de ganar esa manga para definir el orden de la parrilla del domingo, aunque para la carrera del Gran Premio de Brasil deberá hacer frente a una penalización de cinco posiciones tras cambiar el motor de combustión de su monoplaza.

No obstante, es un momento para disfrutar en Mercedes, ya que llegaban a Interlagos con la idea de que estarían por detrás de Red Bull: "Solo puedo dar las gracias a todo el equipo porque he podido ir a tope. Ha sido duro desde la última carrera para todos, y más cuando vamos de una a otra en tan poco tiempo".

"No sé si la distancia de cuatro décimas con Max será la misma en carrera. Iba a por la tercera posición y ahora estoy aquí. Muchas veces nos hemos equivocado, pero hoy el coche ha ido genial y solo he tenido que ir al máximo", indicó.

Hamilton publicó en redes sociales que portaría un casco muy especial en Sao Paulo, homenajeando a uno de los más grandes de la historia: "Estoy muy contento por volver a Brasil. Un trabajador de aquí me ha dicho que llevaba los colores de Senna, y creo que debería utilizarlo más a menudo porque llevaba mucho sin hacer la pole".

El siete veces campeón del mundo no pudo ocultar la alegría tras volver a lo más alto de una sesión de clasificación, y se lo agradeció al equipo: "Las horas que el equipo dedica a montar de nuevo los coches es algo increíble, pero hoy hemos hecho una buena clasificación y estoy muy feliz. Tenemos una penalización para el domingo, y tengo que darlo todo".

"Me ha encantado el coche hoy, hemos trabajado mucho para tenerlo así, aunque ha sido duro. Esta es la prueba del gran trabajo que ha hecho hoy todo el equipo en el garaje y en la fábrica. No tengo suerte por tener una penalización, pero es lo que hay, lucharé para remontar", afirmó.

A pesar de liderar nuevamente una clasificación (lo ha hecho más de 100 veces en Fórmula 1), el británico tiene entre ceja y ceja la jornada del domingo.

"No será fácil en la carrera, y creo que Max saldrá primero el domingo. Va a ser complicado pillarle, pero intentaré hacerlo lo mejor posible", explicó.

"No sé si podré aguantarle mañana, aunque el clima será mejor, será más difícil de gestionar para todos. Me siento bien por ser primero, algo que hacía bastante tiempo que no pasaba. No sé cómo podemos pasar de un sitio a otro y estar medio segundo por delante, pero, de todos modos, el sábado Red Bull irá fuerte. Espero que Valtteri tenga una buena salida", añadió.

Sobre la penalización, Hamilton se mostró bastante claro, y es que en Mercedes tuvieron un gran dilema: "Me enteré ayer de la penalización, era algo que dudamos hasta el último minuto. No sabíamos si hacerlo o no, pero confío en lo que me dijeron".

