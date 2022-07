Hamilton: "Estoy increíblemente decepcionado conmigo mismo"

Cargar el reproductor de audio

Después del gran paso adelante de Mercedes en Silverstone, todo parecía indicar que el Gran Premio de Austria sería la prueba definitiva que demostraría si el equipo alemán había dado con la tecla o realmente volvió a ser fruto de un fin de semana, igual que sucedió en el GP de España.

Si bien es cierto que el rendimiento del Mercedes W13 fue muy prometedor en los entrenamientos y también durante la clasificación, el piloto británico se quedó sin opciones de luchar o al menos intentar acercarse a la pelea por la pole tras un accidente en la curva 7 del Red Bull Ring.

El siete veces campeón del mundo perdió el control de su monoplaza cuando buscaba mejorar su anterior vuelta, en la que ya había cometido un pequeño error, pero lo único que consiguió fue terminar contra el muro y acabar de la peor forma posible con la sesión clasificatoria más prometedora de la temporada para los de Brackley.

Nada más bajar de su W13, Hamilton habló sobre el incidente y reconoció estar "increíblemente decepcionado" con lo sucedido, ya que tenía la sensación por primera vez de tener un coche que realmente era capaz de luchar contra Red Bull y Ferrari a una sola vuelta.

"Sí, estoy bien. Fue un gran golpe, pero estoy bien", dijo para tranquilizar a todos tras su impacto.

"Estoy increíblemente decepcionado conmigo mismo. Y lo siento por el equipo, todos trabajaron muy duro para conseguir tener este coche y nunca quieres dañarlo. Además, estábamos luchando por terminar entre los tres primeros, creo", añadió.

En cuanto a su accidente, el piloto de Mercedes no pudo decir mucho más de lo que ya se había visto por televisión: "Solo sé que perdí la parte trasera del coche en la curva 7 y eso fue todo".

Pensando en las dos carreras que todavía le restan a este Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1, una al sprint el sábado y la habitual el próximo domingo, Hamilton se mostró positivo y con la suficiente confianza como para "recuperar el tiempo perdido".

"Estoy animado, sí. Me siento motivado, por supuesto, no esperábamos tener un rendimiento como el de hoy. Así que eso es muy positivo por parte del equipo. Pero realmente saldré bastante atrás, así que no sé qué es posible hacer desde ahí, pero también tenemos una carrera de sprint [antes de la carrera normal], así que espero que mañana pueda recuperar el tiempo perdido", concluyó el #44.

