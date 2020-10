Hamilton: "Estoy seguro de que será una carrera aburrida"

El líder del campeonato del mundo fue el más rápido en la primera tanda de la Q3, pero no logró mejorar tanto como Bottas en su último intento, y perdió la pole del GP de Emilia Romagna por solo 0,097 segundos.

Esa fue la cuarta pole del año para el finlandés de Mercedes, mientras que la cuenta del británico se queda en nueve a falta de cuatro sesiones más de clasificación hasta el final del curso.

Analizando lo que sucedió, Hamilton dijo que simplemente no pudo bordarlo en la última vuelta, y elogió a su compañero Bottas.

"Valtteri hizo un gran trabajo y fue una mala vuelta para mí", dijo Hamilton. "Estas cosas pasan, no siempre puedes hacerlo perfecto".

Si bien la diferencia con Bottas es pequeña, Hamilton dijo que era consciente de la amenaza que representaba Max Verstappen (sale tercero) en la carrera, unido a lo difícil que será adelantar.

"Sí, son muy fuertes en carrera", declaró sobre Red Bull. "Así que la mala suerte de esta pista es que es muy bonita y genial para pilotar, pero estoy bastante seguro de que tendremos una carrera bastante aburrida mañana".

"Puedes adelantar en la larga recta [de meta], pero es bastante estrecha y una vez que llegas a la curva 1, se crea un trenecito y no hay un solo lugar para adelantar en ningún otro punto. Será un reto grande para la gente que vaya detrás de otros".

"Pero, como dije, es de esperar que el DRS ayude y permita a la gente intentar el adelantamiento en la frenada de la curva 1".

"Entre nosotros estamos a media décima el uno del otro. Pero para tener la oportunidad de adelantar, creo que tienes que ser como dos segundos más rápido que el coche de delante para tener una oportunidad".

"No obstante, voy a dar todo lo que tengo mañana y a cruzar los dedos".

Ahora que la F1 vuelve a Imola por primera vez desde 2006, Hamilton dijo que había sido tremendamente emocionante pilotar allí.

"Ya no hacen pistas como esta", dijo. "No sé por qué ahora no pueden construir circuitos como este. Es un clásico, tiene una gran historia".

